Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık'ta Aksaray'da okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava dalgası, eğitim-öğretim takvimini de doğrudan etkilemeye başladı. 28 Aralık’ta başlayan yoğun kar yağışının ardından çok sayıda ilde okullar tatil edilirken, gözler 30 Aralık 2025 Salı günü için valiliklerden gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Öğrenci ve veliler “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor.

1 /3 Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken, kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte birçok ilde eğitime ara verildi. Valiliklerin peş peşe yaptığı tatil açıklamaları sonrası milyonlarca öğrenci, 30 Aralık Salı günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

2 /3 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak 29 Aralık Pazartesi günü birçok ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı. Kent merkezi ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı sonrası bazı il valiliklerinden 30 Aralık Salı günü için kar tatili açıklamaları gelmeye başladı.