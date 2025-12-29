Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık'ta Aksaray'da okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar

Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık'ta Aksaray'da okullar tatil olacak mı? Valilik ve MEB son dakika açıklamalar

17:5229/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava dalgası, eğitim-öğretim takvimini de doğrudan etkilemeye başladı. 28 Aralık’ta başlayan yoğun kar yağışının ardından çok sayıda ilde okullar tatil edilirken, gözler 30 Aralık 2025 Salı günü için valiliklerden gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Öğrenci ve veliler “Yarın okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor.

Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken, kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte birçok ilde eğitime ara verildi. Valiliklerin peş peşe yaptığı tatil açıklamaları sonrası milyonlarca öğrenci, 30 Aralık Salı günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak 29 Aralık Pazartesi günü birçok ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı.

Kent merkezi ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı sonrası bazı il valiliklerinden 30 Aralık Salı günü için kar tatili açıklamaları gelmeye başladı.

AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Valilik tarafından açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

#Aksaray
#okul
#kar tatili
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ’da okullar tatil mi? 30 Aralık Elazığ Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Resmi duyuru geldi