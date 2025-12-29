MAMAK





Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 30.12.2025 07:00:00

Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, Mamak İlçesi genelinde; 29.12.2025 Saat 14:20 30.12.2025 saat 07:00 belirtilen tarih ve saat arasında basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz

Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ