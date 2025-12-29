Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Ankara genelinde süren kuraklık ve şebeke çalışmaları nedeniyle 9 ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabileceğini açıkladı. 29 Aralık 2025 itibarıyla başlayan uygulamalar, bazı bölgelerde gece yarısına kadar, bazı ilçelerde ise 30 Aralık sabah ve öğle saatlerine kadar sürecek. Vatandaşlardan, planlanan saatlere göre tedbir almaları istendi. Peki Ankara'da hangi ilçelerde su kesintisi yapılacak? Sular saat kaçta gelecek? İşte güncel program...
Ankara’da su kesintisi ve basınç düşüklüğü uyarısı yapıldı. ASKİ’nin paylaştığı bilgilere göre Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar, Polatlı, Sincan, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Kalecik’te farklı zaman aralıklarında su verilemeyen mahalleler olacak. Açıklamada, kuraklık ve artan nüfusun su temin sistemleri üzerindeki yükü artırdığı vurgulandı.
Kesintilerin nedeni belli oldu
ASKİ, son dönemde etkisini artıran kuraklığın, baraj ve iletim hatlarında geçici aksaklıklara yol açtığını bildirdi. Özellikle Çamlıdere Barajı’nda su alım kapasitesini yükseltmeye yönelik çalışmaların sürdüğü, bu süreç tamamlandığında benzer sorunların büyük ölçüde azalacağı ifade edildi.
Keçiören ve Çankaya’da geceye kadar
Keçiören’de Bağlum Karakaya’dan Esertepe’ye uzanan çok sayıda mahallede 29 Aralık saat 10.40’tan 23.55’e kadar basınç düşüklüğü ve kesinti görülebilecek. Çankaya’da ise Anıttepe, Kızılay, Bahçelievler ve Kavaklıdere gibi merkezi mahallelerde 14.30–23.59 saatleri arasında benzer bir durum yaşanması bekleniyor.
Mamak, Yenimahalle ve Sincan’da süre uzuyor
Mamak genelinde 29 Aralık öğleden sonra başlayan kesinti ve basınç sorunlarının 30 Aralık sabah 07.00’ye kadar sürebileceği bildirildi. Yenimahalle’de bazı mahallelere suyun 30 Aralık saat 02.00’ye kadar verilemeyeceği, Sincan Beyobası Mahallesi’nde ise depo temizlik çalışmaları nedeniyle kesintinin 30 Aralık 12.00’ye kadar devam edeceği kaydedildi.
Diğer ilçelerde planlı ve plansız kesintiler
Polatlı Şentepe Mahallesi’nin bir bölümünde şebeke arızası nedeniyle 29 Aralık günü öğle saatlerinde su kesintisi uygulanacak. Kahramankazan’da sanayi bölgelerini kapsayan kesintinin sabah saatlerine kadar sürmesi öngörülürken, Pursaklar’da içme suyu manevrası çalışmaları kapsamında 29 Aralık 23.00 ile 30 Aralık 10.00 arasında planlı kesinti yapılacak.
KEÇİÖREN
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 29.12.2025 10:45:00
Tamir Tarihi: 29.12.2025 23:55:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (29.12.202/29.12.2025) tarihinde Bağlum Karakaya ,Hisar,Kafkas,Karşıyaka,Yükseltepe, Şehit Kubilay, Atapark, Aktepe, Çaldıran, Yeşiltepe, İncirli, Bademlik, Bağlarbaşı, Yayla, Basınevleri, Karargahtepe, Sancaktepe, Etlik, Ayvalı, 19 Mayıs, Uyanış, Şefkat, Ufuktepe, Kalaba, Esertepe mahallelerinde 10.40 – 23.55 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Bağlum Karakaya ,Hisar,Kafkas,Karşıyaka,Yükseltepe, Şehit Kubilay, Atapark, Aktepe, Çaldıran, Yeşiltepe, İncirli, Bademlik, Bağlarbaşı, Yayla, Basınevleri, Karargahtepe, Sancaktepe, Etlik, Ayvalı, 19 Mayıs, Uyanış, Şefkat, Ufuktepe, Kalaba, Esertepe mahalleleri ve civarı
POLATLI
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 29.12.2025 12:00:00
Tamir Tarihi: 29.12.2025 23:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz Şentepe mahallesi Bir Bölümüne Şehit Murat Erden caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 12:00 ile 15:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bir Bölümü
SİNCAN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 29.12.2025 12:10:00
Tamir Tarihi: 30.12.2025 12:00:00
Detay: Beyobası Mahallesi Depo Temizlik Kaynaklı SU Kesintisi Yaşanacaktır. Bu Süreçte Göstereceğiniz Anlayış ve Destek için Teşekkür Ederiz
Etkilenen Yerler: Beyobası Mahallesİ
ÇANKAYA
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 29.12.2025 14:35:00
Tamir Tarihi: 29.12.2025 23:55:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (29.12.2025) tarihinde Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet,Namık Kemal,Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe mahallelerinde 14:30-23:59 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet,Namık Kemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe mahallelerinde
MAMAK
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 29.12.2025 14:30:00
Tamir Tarihi: 30.12.2025 07:00:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, Mamak İlçesi genelinde; 29.12.2025 Saat 14:20 30.12.2025 saat 07:00 belirtilen tarih ve saat arasında basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz
Etkilenen Yerler: MAMAK İLÇESİ GENELİ
YENİMAHALLE
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 29.12.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 30.12.2025 02:00:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: yakacık yuva ışınlar yeniçag yeşilevler yukarı yahyalar çigdemtepe esentepe beştepe yunusemre özevler karşıyaka demetevler demetgül güzelyaka susuz burç aşşagı yahyalar mahalleleri
KAZAN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 29.12.2025 18:45:00
Tamir Tarihi: 30.12.2025 08:30:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; Tarih: 29.12.2025.30.12.2025 Saat:18:45 -08.30 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar
PURSAKLAR
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 29.12.2025 23:00:00
Tamir Tarihi: 30.12.2025 10:00:00
Detay: PURSAKLAR PLANLI SU KESİNTİSİ İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle 29.12.2025 saat 23:00 İle 30.12.2025 10:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Şebeke üzerindeki dengeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hatlara kademeli olarak su verilmeye başlanacaktır. vatandaşımızın bilgisine sunar anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: tevfi̇k i̇leri̇ mahallesi̇ ayyıldız mahallesi̇ mi̇mar si̇nan mahallesi̇ yunus emre mahallesi̇ merkez mahallesi̇ fati̇h mahallesi̇ saray fati̇h mahallesi̇ saray cumhuri̇yet mahallesi̇ altındağ i̇lçesi̇ karacaören mahallesi̇ (toki̇ dahi̇l)