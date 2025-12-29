Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 30 Aralık 2025 Salı günü Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Farklı saat dilimlerine yayılan kesintiler çok sayıda mahalle ve sokağı etkileyecek. Çalışmaların erken bitmesi halinde enerji, ilan edilen saatten önce yeniden verilecek.
Planlı bakım çalışmaları
Yetkililer, kesintilerin elektrik altyapısını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Program kapsamında bazı mahallelerde sabah saatlerinden itibaren, bazılarında ise öğleden sonra enerji verilemeyecek.
Kesinti uygulanacak bölgeler ve saatler şöyle:
MERKEZ – MAMURE
09.00 – 15.00
Barış Sokak, Ece Sokak, Hasan Polatkan Caddesi
Hasan Polatkan Caddesi, İsmail Gaspıralı Sokak
MERKEZ – GÜNDÜZLER
09.30 – 17.00
Cumhuriyet Caddesi ve Meydanı, Hüseyin Açık Caddesi başta olmak üzere Gül, Altın, Badem, Bağlar, Bahçe, Belediye, Çamlık, Çimen, Değirmen, Dere, Esen, Fidan, Harman, Karakol, Lale, Menekşe, Mezarlık, Pazar, Sağlık, Sedir, Söğüt, Tekke, Yayla Yolu, Yeni Sokak ve çok sayıda sokak ile küme evler
MERKEZ – BEYAZALTIN
09.30 – 17.00
Beyazaltın Sokak
MERKEZ – DANİŞMENT
09.30 – 17.00
1226’dan 1256’ya kadar olan sokaklar ile 337 Sokak
MERKEZ – KIZILCAÖREN
09.30 – 17.00
1186’dan 1216’ya kadar olan sokaklar, 337. Sokak ve 80. Sokak
MERKEZ – KOZLUBEL
09.30 – 17.00
Kozlubel Sokak
MERKEZ – YAKAKAYI
09.30 – 17.00
Yakakayı Sokak
(Özel trafolar kesintiden etkilenecek)
MERKEZ – ULUÖNDER
13.00 – 17.00
Baksan 68., 69. ve 70. Blok Küme Evler