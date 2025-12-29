Kesinti uygulanacak bölgeler ve saatler şöyle:

MERKEZ – MAMURE

09.00 – 15.00

Barış Sokak, Ece Sokak, Hasan Polatkan Caddesi

Hasan Polatkan Caddesi, İsmail Gaspıralı Sokak

MERKEZ – GÜNDÜZLER

09.30 – 17.00

Cumhuriyet Caddesi ve Meydanı, Hüseyin Açık Caddesi başta olmak üzere Gül, Altın, Badem, Bağlar, Bahçe, Belediye, Çamlık, Çimen, Değirmen, Dere, Esen, Fidan, Harman, Karakol, Lale, Menekşe, Mezarlık, Pazar, Sağlık, Sedir, Söğüt, Tekke, Yayla Yolu, Yeni Sokak ve çok sayıda sokak ile küme evler

MERKEZ – BEYAZALTIN

09.30 – 17.00

Beyazaltın Sokak

MERKEZ – DANİŞMENT

09.30 – 17.00

1226’dan 1256’ya kadar olan sokaklar ile 337 Sokak

MERKEZ – KIZILCAÖREN

09.30 – 17.00

1186’dan 1216’ya kadar olan sokaklar, 337. Sokak ve 80. Sokak

MERKEZ – KOZLUBEL

09.30 – 17.00

Kozlubel Sokak

MERKEZ – YAKAKAYI

09.30 – 17.00

Yakakayı Sokak

(Özel trafolar kesintiden etkilenecek)

MERKEZ – ULUÖNDER

13.00 – 17.00

Baksan 68., 69. ve 70. Blok Küme Evler