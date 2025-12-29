Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
OEDAŞ duyurdu: Eskişehir’de yarın planlı elektrik kesintisi uygulanacak

OEDAŞ duyurdu: Eskişehir’de yarın planlı elektrik kesintisi uygulanacak

18:5729/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 30 Aralık 2025 Salı günü Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Farklı saat dilimlerine yayılan kesintiler çok sayıda mahalle ve sokağı etkileyecek. Çalışmaların erken bitmesi halinde enerji, ilan edilen saatten önce yeniden verilecek.

Eskişehir’de yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Tepebaşı ilçesinde yürütülecek planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Aralık 2025 Salı günü belirli bölgelerde geçici enerji kesintileri uygulanacak.

Planlı bakım çalışmaları

Yetkililer, kesintilerin elektrik altyapısını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Program kapsamında bazı mahallelerde sabah saatlerinden itibaren, bazılarında ise öğleden sonra enerji verilemeyecek.



Kesinti uygulanacak bölgeler ve saatler şöyle:

MERKEZ – MAMURE

09.00 – 15.00

Barış Sokak, Ece Sokak, Hasan Polatkan Caddesi

Hasan Polatkan Caddesi, İsmail Gaspıralı Sokak

MERKEZ – GÜNDÜZLER

09.30 – 17.00

Cumhuriyet Caddesi ve Meydanı, Hüseyin Açık Caddesi başta olmak üzere Gül, Altın, Badem, Bağlar, Bahçe, Belediye, Çamlık, Çimen, Değirmen, Dere, Esen, Fidan, Harman, Karakol, Lale, Menekşe, Mezarlık, Pazar, Sağlık, Sedir, Söğüt, Tekke, Yayla Yolu, Yeni Sokak ve çok sayıda sokak ile küme evler

MERKEZ – BEYAZALTIN

09.30 – 17.00

Beyazaltın Sokak

MERKEZ – DANİŞMENT

09.30 – 17.00

1226’dan 1256’ya kadar olan sokaklar ile 337 Sokak

MERKEZ – KIZILCAÖREN

09.30 – 17.00

1186’dan 1216’ya kadar olan sokaklar, 337. Sokak ve 80. Sokak

MERKEZ – KOZLUBEL

09.30 – 17.00

Kozlubel Sokak

MERKEZ – YAKAKAYI

09.30 – 17.00

Yakakayı Sokak

(Özel trafolar kesintiden etkilenecek)

MERKEZ – ULUÖNDER

13.00 – 17.00

Baksan 68., 69. ve 70. Blok Küme Evler

#Eskişehir elektrik kesintisi
#Elektrikler saat kaçta gelecek
#OEDAŞ kesinti sorgulama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ uyardı: Ankara’nın 9 ilçesinde su kesintisi uygulanacak