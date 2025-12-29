TOKİ tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri sürüyor. Adıyaman’ın ardından TOKİ kurası Şırnak’ta yapılacak. TOKİ 500 bin konut Şırnak kuraları saat 11.00'da 15 Temmuz Kongre Salonu'nda gerçekleşecek. Çekilişle Şırnak'taki 1492 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor. Kura sonuçları canlı yayınlanıyor ve çekiliş sonrası isim listeleri yayınlanıyor. İşte Şırnak TOKİ kura sonuçları asil ve yedek hak sahipleri isim listesi detayları.
TOKİ’nin hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Sosyal konut kuralarında sırada Şırnak bulunuyor. TOKİ 500 bin konut Şırnak kura çekilişi saat 11.00’de 15 Temmuz Kongre Salonu’nda yapılacak. Şırnak’ta hak sahipliğini belirleyecek kura sonuçlarının ardından, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında asil ve yedek kazanan isimlerin listesi merakla bekleniyor. 81 ilde 500 bin konut için kura çekimi yapacak olan TOKİ, uygun taksit seçenekleriyle vatandaşları 1+1 ve 2+1 ev sahibi yapacak.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
TOKİ Şırnak 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar?
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Şırnak'ta 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Şırnak'ta 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.
Şırnak TOKİ 500 bin sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.