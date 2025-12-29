Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK burs ve kredi süreci, her eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenciler tarafından merakla takip edilen konuların başında geliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklanırken, öğrenciler ödemelerin miktarı, tarihi ve zam oranlarını araştırıyor. Peki, KYK bursu ne kadar olacak, zam yapılacak mı?