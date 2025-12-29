Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var? 29 Aralık bugün oynanacak maçlar

Bugün kimin maçı var? 29 Aralık bugün oynanacak maçlar

10:5329/12/2025, понедельник
G: 29/12/2025, понедельник
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bugün oynanacak maçlar, futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında. Trendyol 1. Lig İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oluyor. İtalya Serie A’da Roma - Genoa karşı karşıya gelecek. CAF Afrika Uluslar Kupası maçlarında da heyecan dorukta. En çekişmeli müsabaka Angola - Mısır takımları arasında geçecek. “Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Aralık gününün maç programı ve canlı yayın listesi.

Trendyol 1. Lig’de Adana Demirspor, İstanbulspor’u ağırlayacak. Portekiz Liga NOS liginde Porto - AVS karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A ‘d ise Roma - Genoa nefes kesecek bir mücadele verecek. İşte 29 Aralık bugün oynanacak maçlar.

Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

14:30 Adana Demirspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Angola - Mısır CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

19:00 Zimbabve - Güney Afrika CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

22:00 Komorlar - Mali CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

22:00 Zambiya - Fas CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

22:45 Roma - Genoa İtalya Serie A S Sport 2

23:15 Porto - AVS Portekiz Liga NOS S Sport Plus

#Bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#Süper Lig
#İspanya La Liga
#FiFA U17 Dünya Kupası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI ARALIK AYI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?