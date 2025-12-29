Bugün oynanacak maçlar, futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında. Trendyol 1. Lig İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oluyor. İtalya Serie A’da Roma - Genoa karşı karşıya gelecek. CAF Afrika Uluslar Kupası maçlarında da heyecan dorukta. En çekişmeli müsabaka Angola - Mısır takımları arasında geçecek. “Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Aralık gününün maç programı ve canlı yayın listesi.
Trendyol 1. Lig’de Adana Demirspor, İstanbulspor’u ağırlayacak. Portekiz Liga NOS liginde Porto - AVS karşı karşıya gelecek. İtalya Serie A ‘d ise Roma - Genoa nefes kesecek bir mücadele verecek. İşte 29 Aralık bugün oynanacak maçlar.
Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
14:30 Adana Demirspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Angola - Mısır CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
19:00 Zimbabve - Güney Afrika CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
22:00 Komorlar - Mali CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
22:00 Zambiya - Fas CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
22:45 Roma - Genoa İtalya Serie A S Sport 2
23:15 Porto - AVS Portekiz Liga NOS S Sport Plus