Bugün oynanacak maçlar, futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında. Trendyol 1. Lig İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oluyor. İtalya Serie A’da Roma - Genoa karşı karşıya gelecek. CAF Afrika Uluslar Kupası maçlarında da heyecan dorukta. En çekişmeli müsabaka Angola - Mısır takımları arasında geçecek. “Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Aralık gününün maç programı ve canlı yayın listesi.

Bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 14:30 Adana Demirspor - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 19:00 Angola - Mısır CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

19:00 Zimbabve - Güney Afrika CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

22:00 Komorlar - Mali CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen 22:00 Zambiya - Fas CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

22:45 Roma - Genoa İtalya Serie A S Sport 2