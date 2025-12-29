Yeni Şafak
Adıyaman hak sahipliği belerleme kurası 500 bin sosyal konut sonuçları asil ve yedek isim listesi belli oluyor

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi bugün başladı. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kuralar, noter huzurunda Adıyaman'da gerçekleştiriliyor. Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'de başlayan çekilişle Adıyaman'daki 6 bin 620 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor. Kura sonuçları canlı yayınlanıyor ve çekiliş sonrası isim listeleri yayınlanıyor. İşte Adıyaman TOKİ kura sonuçları asil ve yedek hak sahipleri isim listesi detayları.

TOKİ 500 bin konut kurası bugün Adıyaman ile başladı. TOKİ kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başladı. TOKİ kurası sonucu 500 bin sosyal konut Adıyaman hak sahipliği belerleme kurası sonuçları isim listesi belli oluyor. İşte Adıyaman TOKİ konutları kura sonuçları isim listesi.

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

Söz konusu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. 1,5 trilyonluk projeyle 300 sektörün çarkı daha hızlı dönecek. Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

