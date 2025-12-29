Yeni Şafak
TOKİ Adıyaman kurası nereden canlı izlenecek? Adıyaman TOKİ kura çekilişi canlı izle linki

10:4229/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
TOKİ 500 bin konut kura çekilişi bugün itibariyle başladı. İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başladı. 500 bin sosyal konut kurası Adıyaman merkez, Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçeleri için çekilecek. Peki TOKİ Adıyaman kurası nereden canlı izlenecek? İşte Adıyaman TOKİ konut belirleme kurası çekilişi sonuçları asil ve yedekler isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri bugün itibarıyla başladı. Kura sürecinin ilk durağı deprem bölgesi olurken, Adıyaman için konut belirleme kurası Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştiriliyor. TOKİ tarafından yapılacak kura çekimi; Adıyaman merkez ile birlikte Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerini kapsayacak. Vatandaşlar, Adıyaman TOKİ kura çekilişini canlı yayın üzerinden takip edebilecek; asil ve yedek hak sahipleri ise kura sonrası açıklanacak sonuç ekranı üzerinden isim listesi sorgulaması yapabilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


500 BİN SOSYAL KONUT ADIYAMAN HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İşte Adıyaman TOKİ konut kurasına katılacakların isim listesi

Adıyaman TOKİ konut kurasına katılacaklar ve başvurusu reddetilenlerin TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#TOKİ Adıyaman kurası
#500 bin TOKİ konut kurası
