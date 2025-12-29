TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyon oranı açıklamasını ne zaman yapacağı merak konusu oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak Aralık ayı enflasyon oranı açıklamasında. TÜİK verilerine göre, Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 0,87 yıllık yüzde 31,07 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2025 Aralık Enflasyon beklentisi ve yıllık enflasyon beklentisi nedir? İşte ayrıntılar.
2025 Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" ise yayımlandı.
ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aralık ayı ve yıllık enflasyon oranlarının, 3 Ocak tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı 5 Ocak 2026 Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
AYLIK VE YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Maaşlara ilişkin son tahminlerini milliyet.com.tr’ye açıklayan Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
“Şu ana kadar Ocak ile Kasım ayı enflasyon verisi %29,75 olarak kesinleşti. Aralık ayına ilişkin açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte 2025 yılı enflasyonu netleşecek. Aralık ayı enflasyon verisi için 3’lü bir tahminde bulunup bu yılın enflasyonunu hesaplayabiliriz.
"Eğer aralık ayı enflasyonu %0.50 çıkarsa yıl sonu enflasyonu %30.40 olacaktır. Aralık ayı enflasyonu %1.00 olarak açıklanırsa yıl sonu enflasyonu %31.04 olur.
Aralıkta aylık enflasyon %1.50 olursa yıl sonu enflasyonu da %31.69 seviyesinde gerçekleşir. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini de %31-33 aralığındaydı. Ben tahminlerin tutacağını değerlendiriyorum."
2025 KASIM AYI ENFLASYON ORANI!
Enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 26,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,37 artış gösterdi.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.
SON 5 AYIN ENFLASYON ORANLARI KAÇ ÇIKTI?
Temmuz’da yüzde 2,06,
Ağustos’ta yüzde 2,04,
Eylül’de yüzde 3,23,
Ekim’de yüzde 2,55,
Kasım ayında 0,87 artış göstermişti.