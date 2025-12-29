65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı 2026 için yeni zam tablosu! SED ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının netleşmesiyle birlikte milyonlarca vatandaşın gözü sosyal destek ödemelerine çevrildi. 65 yaş aylığı, engelli maaşı, evde bakım yardımı ile dul ve yetim aylıklarının 2026 Ocak ayında ne kadar olacağı merak edilirken, kesinleşen 5 aylık veriler yeni zam tablosunun ipuçlarını ortaya koydu.
Yeni asgari ücret kararının ardından sosyal ve ekonomik destek ödemelerinde artış beklentisi güçlendi. Devlet desteğiyle geçimini sürdüren vatandaşlar, 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım aylığının 2026’da kaç TL olacağını araştırmaya başladı. İşte kalem kalem yeni tahmini tutarlar…
ASGARİ ÜCRETLE SED İÇİN GELİR SINIRLARI YÜKSELDİ
65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.
65 YAŞ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
Temmuz zammı sonrası 65 yaş aylığı yaklaşık 5.390 – 5.390,40 TL civarında ödeniyor. 2026'da 65 yaş aylılığının 6.845 TL ila 7.065 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.
ENGELLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
Engelli aylığı da memur katsayısı ve engellilik oranına göre değişiyor. Engel oranı yüzde 40–69 arasında olanların aylığı 4.243 TL'den ortalama olarak 5.525 TL ila 5.950 TL'ye engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 6.363 TL'den 8.32 ila 8.960 TL'ye yükselecek. 18 yaşın altında, en az yüzde 40 oranında engelli çocuğu bulunan yoksul ailelere verilen engelli yakını aylığı da 4.303 TL'den 5.525-5.950 TL'ye ulaşacak.
DUL VE YETİM MAAŞI İÇİN HESAPLAMA
Dul ve yetim maaşları da yeni yılda zamlanacak. Yüzde 17.57'lik zam oranına göre aylık oranı yüzde 75 olanların maaşı 12.540 TL'den 14.733 TL'ye yükselecek. Aylık oranı yüzde 50 olanların maaşı 8.360 TL'den 9.830 TL'ye, aylık oranı yüzde 25 olanların maaşı 4.180 TL'den 4.915 TL'ye çıktı.
KESİN RAKAM GENELGEYLE BELLİ OLACAK
Memur maaş katsayısı 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı tavanı ve diğer sosyal yardımların hesaplanmasında kullanılıyor. Memur kat sayısı Temmuz ayında 1,170211, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 18,316014 olarak belirlenmişti. Memur katsayısı için kesin rakam, TÜİK'in Aralık 2025 enflasyon verisi açıklandıktan sonra 3–5 Ocak 2026 tarihlerinde yayımlanacak genelgeyle netleşecek. Böylelikle 65 yaş aylığı başta olmak üzere sosyal yardımlara yapılacak zam da belli olacak.