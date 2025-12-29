BARTIN'DA KAR TATİLİ





Bartın'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bartın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da, "İlimizde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle üniversitemizde eğitm ve öğretime 29 Aralık 2025 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi. Üniversite öğrencilerinin kar nedeniyle 1 gün eğitime ara vereceği üniversitede idari kadronun ise mesai yapacağı öğrenildi.

BİR TATİL HABERİ DE MUŞ'TAN

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, il genelindeki üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

BİTLİS'DE DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu olan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de idari izinli sayılacaktır. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır."

KASTAMONU'NUN 17 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Merkez, Pınarbaşı, İhsangazi, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday ilçelerinde tüm kademelerdeki okullar tatil edilirken, Abana, Bozkurt ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi. İnebolu ilçesinde ise köy okullarında, taşıma yoluyla ilçe merkezine gelen öğrenciler ve pansiyonda kalırken evci izninde olan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Cide ilçesinde de merkez mahalleler hariç, taşımalı eğitim gören öğrenciler için ve köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Çatalzeytin ilçesinde Çayağzı hariç taşımalı eğitime pazartesi günü ara verildi.

MARDİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Mardin Valiliği kent genelinde beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşların olumsuzluk yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, “Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olması beklenmektedir. Bu kapsamda, 29.12.2025 Pazartesi günü Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Vali Tuncay Akkoyun da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili Öğrencilerimiz, Okullarımıza güvenli ulaşımınız ile ilgili oluşabilecek olumsuzlukları engellemek için 29/12/2025 Pazartesi günü 1 gün süre ile Eğitim-Öğretime ara verdik. Ekran başında az vakit geçirerek, güzel oyunlar oynayarak değerlendirin. Sizleri çok seviyoruz” ifadelerini kullandı.

HAKKARİ'DE DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Konuya ilişkin Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmelere göre; Hakkâri il genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceği, saat 09.00’dan sonra başlayacak kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin yüksek olacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Hakkâri il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dâhil olmak üzere) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan; hamile personel, engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0–12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (1 gün) süreyle idari izinli sayılacaktır." denildi.

SİNOP'TA BAZI İLÇELERDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."

AĞRI'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE İL GENELİNDEKİ KÖYLER İLE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.

KIRŞEHİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kırşehir’de olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim okulları) eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir" ifadelerine yer verildi.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Kırşehir-Ankara ve Kırşehir-Kayseri karayollarında Karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Ekiplerin, ulaşımın aksamaması için ana arterler, kavşaklar ve kritik geçiş noktalarında aralıksız görev yaptığı belirtildi.

Yetkililer, sürücüleri buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları, kış lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı

YOZGAT'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Yozgat Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle il merkezi ile birlikte 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Yozgat İl Merkezi ile Akdağmadeni, Çandır, Çayıralan, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ve tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ve Yukarıda Belirtilen İlçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kuran kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler (özel eğitim kurumlarına ait kreşler ile yerel yönetimlere ait kreş, oyun ve eğitim evleri vb. hariç) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü 1 süreyle eğitime ara verilmiştir. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır. Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacaklardır" ifadelerine yer verildi.

ŞANLIURFA’DA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI HALFETİ VE BİRECİK İLÇELERİ HARİÇ EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa Valiliği, beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava beklendiği belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

ÇANKIRI

Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındı. Bu kapsamda Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur'an kursları dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Aynı ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anasınıfına devam eden annelerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yağan kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 29 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.



































































































































































