Van TOKİ kurası ne zaman yapılacak? Kura sonuçları ve hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı

29/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut seferberliği olarak duyurulan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci başlıyor. Bu çerçevede Van merkez ve ilçelerinde toplam 6 bin 803 adet sosyal konut inşa edilecek. Van TOKİ sosyal konutları için kura çekim tarihleri de netleşti. Vatandaşlar, “Van TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt ararken, kura sonuçları ve hak sahibi isim listesi sorgulama ekranı da merak konusu oldu.

Van için TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi takvimi netleşti. Hak sahibi ve yedek listeler de çekiliş sonrası ilan edilecek; çekiliş tamamlandığında isim listelerine aynı platformlar üzerinden erişilebilecektir. Genel kura takvimi 29 Aralık’ta Adıyaman ile başlayıp 27 Şubat’a kadar sürecek. Peki 6 bin 803 adet sosyal konut inşa edilecek olan Van’da sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek?

Van TOKİ kura tarihi

500 bin sosyal konut projesinde Van kurası 5 Ocak'ta çekilecek.

Van TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.


TOKİ 500 bin sosyal konut Van’da hangi ilçede olacak?

500 bin sosyal konutlar Van merkez başta olmak üzere Başkale, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yapılacak.

Van'da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?

Van'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Van'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Van'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

