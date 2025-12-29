Sosyal konut projesinde ilk kura Adıyaman’da yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura takvimini açıkladı. birlikte Şırnak, Hakkari ve diğer iller için kura tarihleri de netleşti. TOKİ hak sahipliği belerleme kurası takvimine göre, TOKİ hak sahipliği belerleme kurası tarihi de belli oldu. İşte Van, Siirt, Ağrı, Mardin, Batman TOKİ 500 bin konut kura çekiliş tarihi.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman'da başladı. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. TOKİ Van, Siirt, Ağrı, Mardin, Batman TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimini duyurdu.
TOKİ Şırnak kura çekimi ne zaman, kuralar saat kaçta çekilecek?
TOKİ 500 bin konut Şırnak kuraları saat 11.00'da 15 Temmuz Kongre Salonu'nda gerçekleşecek. Sosyal konutlar Şırnak merkez, Beytüşşebap, Cizre, Güçlükonak, İdil, Silopi ve Uludere’de inşa edilecek.
TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, kuralar saat kaçta çekilecek?
Hakkari için kura çekimi de saat 11.00'da başlayacak ve kuralar Hakkari Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek. 500 bin TOKİ sosyal konut projesinde konutlar Hakkari merkez, Çukurca, Derik, Şemdinli ve Yüksekova’da inşa edilecek.
TOKİ Siirt, Van, Ağrı, Mardin, Batman kura çekimi ne zaman, kuralar saat kaçta çekilecek?
TOKİ 500 bin konut 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek.
TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde bulunan konutlar Siirt merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Tillo ve Şirvan’da inşa edlecek.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.