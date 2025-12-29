İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 29 Aralık tarihli su kesintisi programını resmi sitesi üzerinden yayımladı. İzmir’in birçok ilçesinde yer alan mahallelerde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Bazı ilçe ve mahallelerde ise kesinti 6 saate kadar sürecek. Peki, İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık İZSU’nun su kesintisi listesi.
Beydağ, Buca, Gaziemir ve Karşıyaka gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintisi yaşanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında birçok ilçede su kesintileri 6 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 29 Aralık 2025 tarihli İZSU su kesintisi programı.
BEYDAĞ BEYKÖY 29.12.2025 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası BEYDAĞ İLÇESİ BEYKÖY MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
BUCA ÇAMLIK, UFUK 29.12.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 809 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
ÇİĞLİ EVKA-5 29.12.2025 saat 09:18 ile 10:18 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 8930/2 SOKAK ÖNÜ BRANŞMAN ARIZASI SEBEBİ İLE HAT VANASI KAPATILDI.
GAZİEMİR FATİH 29.12.2025 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1187/1 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.
KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, BARIŞ, BOZYAKA 29.12.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ İLÇESİ KAYAKÖY MAHALLESİNDE ANA BORU BAĞLANTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
ÖDEMİŞ AKINCILAR, BENGİSU, İNÖNÜ 29.12.2025 saat 09:27 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ İNÖNÜ ( KANUNİ CD)MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE İNÖNÜ,AKINCILAR VE BENGİSU MAHALLERİNE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KARŞIYAKA MAVİŞEHİR 29.12.2025 saat 09:42 ile 10:42 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 2044/2 SOKAK NO:16 ÖNÜ MEYDANA GELELN BRANŞMAN ARIZASI SEBEBİ İLE HAT VANASI KAPATILDI.
ÖDEMİŞ KAYAKÖY 29.12.2025 saat 09:29 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR AKARCA 29.12.2025 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası İztur sitesindeki anaboru arızası nedeniyle bölgeye sular verilememektedir.
URLA KALABAK 29.12.2025 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ana boru arzasından 3315 sokak ve civarı sular kesik.