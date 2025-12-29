Beydağ, Buca, Gaziemir ve Karşıyaka gibi ilçelerde bugün belirli saatlere kadar su kesintisi yaşanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında birçok ilçede su kesintileri 6 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçe ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 29 Aralık 2025 tarihli İZSU su kesintisi programı.