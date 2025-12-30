Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud görüşmesi başladı

Yeni Şafak
Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Türkiye’ye geldi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mahmud görüşmesinde Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti’nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor…



RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhmud'u resmi törenle karşıladı..



HANGİ KONULAR MASADA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud görüşmesinde Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor..

İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Öte yandan iki liderin ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunması bekleniyor.


DURAN'DAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin açıklamada bulunmuştu. Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini belirten İletişim Başkanı Duran, "İş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir" dedi.


İletişim Başkanı Duran, yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin de ele alınacağını bildirdi.




