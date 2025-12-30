Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud görüşmesinde Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor..

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmeye ilişkin açıklamada bulunmuştu. Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini belirten İletişim Başkanı Duran, "İş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir" dedi.