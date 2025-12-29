Yeni Şafak
Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

22:1429/12/2025, Pazartesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan 3 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. KPSS puan sıralamasına göre ve mülakatsız şekilde yapılacak yerleştirmeler için gözler Kariyer Kapısı sistemine çevrildi. Adaylar, sonuçların hangi tarihte ilan edileceğini ve kura benzeri yerleştirme sürecinin ne aşamada olduğunu merak ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı süreci, Türkiye genelinde kamuya atanmayı bekleyen binlerce adayın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 15 Aralık 2025’te ilan edilen ve 26 Aralık 2025’te sona eren başvuruların ardından sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Yerleştirmeler, yalnızca KPSS puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek.


Başvurular tamamlandı, değerlendirme aşamasına geçildi

Bakanlık bünyesinde farklı hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak 3 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alındı. Sürecin mülakatsız yürütülmesi, adayların dikkatini sonuç ekranına çevirmesine neden oldu. Değerlendirme aşamasında, adayların KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacak.


Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde sonuçlara ilişkin net bir tarih yer almıyor. Ancak önceki yıllarda yapılan benzer alımlara bakıldığında, başvuruların tamamlanmasının ardından inceleme sürecinin ortalama iki ila üç hafta sürdüğü biliniyor. Bu nedenle 3000 personel alımı sonuçlarının 2026 Ocak ayının ilk haftalarında açıklanması bekleniyor.


Sonuçlar nereden öğrenilecek?

Yerleştirme sonuçları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı platformu üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerine erişebilecek. Bakanlıktan yapılacak resmi duyurular, sürecin tek geçerli bilgi kaynağı olmaya devam edecek.

