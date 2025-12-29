Mardin'de yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Mardin Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi?

Türkiye'de soğuk ve kar yağışı birçok ilde etkisini gösteriyor. Kar yağışının etkili olduğu illerden biri de Mardin. Kent genelinde kar yağışı sürerken, hem veliler hem de öğrenciler yarın okullar tatil edildi mi, valilik açıklaması var mı? sorularının yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ise az önce paylaşıldı.





MARDİN'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 30 ARALIK

Mardin'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.





Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.





Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. İl genelinde kar yağışı nedeniyle bugün de eğitime ara verilmişti.





Mardin Artuklu Üniversitesi'nde eğitime kar engeli

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, kentte etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda üniversitenin tüm yerleşkelerinde 30 ve 31 Aralık tarihlerinde eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.







