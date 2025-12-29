Altın piyasalarında 2025 yılı yükselişle devam ediyor. İslam Memiş’in değerlendirmelerine göre, yıl genelinde gram altın yüzde 110, ons altın ise yaklaşık yüzde 69 oranında getiri sağladı.

Memiş, gram altındaki güçlü yükselişin temel nedeninin iç piyasadan çok uluslararası ons altın fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti. Dolar/TL kurunun görece stabil seyrettiğini vurgulayan Memiş, asıl ivmenin ons altından geldiğini ifade etti. İslam Memiş, 2026 yılının ilk yarısına kadar altın fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirtti. Memiş’e göre, uluslararası piyasalarda ons altın 4.800–4.880 dolar, gram altın ise 8.000 lira seviyelerini radarına almış durumda. Bu nedenle yatırımcıların önümüzdeki dönemde oluşabilecek bant aralıklarını dikkatle takip etmesi gerektiği uyarısında bulundu.







