ABD Başkanı Trump'ın iki ülkenin lideriyle yaptığı temasların ardından Rusya-Ukrayna savaşında ateşkese yönelik önemli mesafe alındığını belirtmesi, piyasalarda güvenli liman talebini zayıflattı. Güne 4549 dolarla rekor kırarak başlayan spot altın, 4515 dolar seviyesine çekildi. Yatırımcıların gözü 29 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosuna çevrildi. İşte güncel fiyatlar.
Güne 4549 dolarla rekor kırarak başlayan spot altın, Trump-Zelenski görüşmesi ile Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesine yönelik önemli bir adım olarak algılayan piyasaların etkisi ile 4515 dolar seviyesine çekildi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte 29 Aralık 2025 Kapalı Çarşı altın fiyatları.
29 Aralık Pazartesi saat 09:20 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 6.220,35 TL
Gram altın satış fiyatı 6.221,16 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 10.055,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 10.297,00 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 40.209,00 TL
Cumhuriyet altın satış fiyatı 40.985,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 20.092,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 20.587,00 TL
Altın piyasalarında 2025 yılı yükselişle devam ediyor. İslam Memiş’in değerlendirmelerine göre, yıl genelinde gram altın yüzde 110, ons altın ise yaklaşık yüzde 69 oranında getiri sağladı.
Memiş, gram altındaki güçlü yükselişin temel nedeninin iç piyasadan çok uluslararası ons altın fiyatlarındaki artış olduğunu belirtti. Dolar/TL kurunun görece stabil seyrettiğini vurgulayan Memiş, asıl ivmenin ons altından geldiğini ifade etti. İslam Memiş, 2026 yılının ilk yarısına kadar altın fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam ettiğini belirtti. Memiş’e göre, uluslararası piyasalarda ons altın 4.800–4.880 dolar, gram altın ise 8.000 lira seviyelerini radarına almış durumda. Bu nedenle yatırımcıların önümüzdeki dönemde oluşabilecek bant aralıklarını dikkatle takip etmesi gerektiği uyarısında bulundu.