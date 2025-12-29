Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Şırnak’ta okullar tatil mi? 30 Aralık Salı günü için Şırnak Valiliğinden tatil açıklaması var mı?

Şırnak’ta okullar tatil mi? 30 Aralık Salı günü için Şırnak Valiliğinden tatil açıklaması var mı?

13:5429/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şırnak’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün verildi. Kar tatili yapan öğrenciler ile velileri yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı günü için Şırnak Valiliğinden tatil açıklaması var mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki yarın Şırnak, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap’ta okullar tatil oldu mu? İşte detaylar.

Şırnak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, İdil ilçesinde de köy okulları ve taşımalı eğitimin bu kapsamda olduğu ifade edildi. Bugün kar tatili yapan öğrenciler yarın Şırnak’ta okul var mı, 30 Aralık salı Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap’ta okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.

Şırnak’ta okullar tatil mi? 30 Aralık Salı günü için Şırnak Valiliğinden tatil açıklaması var mı

Şırnak merkez ve 4 ilçede kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, İdil ilçesinde de köy okulları ve taşımalı eğitimin bu kapsamda olduğu ifade edildi. Ayrıca, bu süre zarfında merkez ve belirtilen ilçelerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

#Şırnak
#Şırnak Valiliği
#kar tatili
#Güçlükonak
#Uludere
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dijital vicdan nedir, ne anlama gelir?