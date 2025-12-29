Şırnak’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime bugün verildi. Kar tatili yapan öğrenciler ile velileri yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı günü için Şırnak Valiliğinden tatil açıklaması var mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki yarın Şırnak, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap’ta okullar tatil oldu mu? İşte detaylar.
Şırnak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, İdil ilçesinde de köy okulları ve taşımalı eğitimin bu kapsamda olduğu ifade edildi. Bugün kar tatili yapan öğrenciler yarın Şırnak’ta okul var mı, 30 Aralık salı Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap’ta okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor.
Şırnak’ta okullar tatil mi? 30 Aralık Salı günü için Şırnak Valiliğinden tatil açıklaması var mı
Şırnak merkez ve 4 ilçede kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, İdil ilçesinde de köy okulları ve taşımalı eğitimin bu kapsamda olduğu ifade edildi. Ayrıca, bu süre zarfında merkez ve belirtilen ilçelerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.