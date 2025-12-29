Yeni Şafak
ASKİ uyardı, saatlerce sürecek: 29 Aralık Pazartesi Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

09:2629/12/2025, Pazartesi
ASKİ, Ankara’da 29 Aralık Pazartesi günü su kesintisi ile karşı karşıya kalacak ilçeleri ve kesinti saatlerini duyurdu. ASKİ planlı su kesintisi duyurusuna göre, kesintilerin yaşanacağı ilçeler de belli oldu. İşte o ilçeler.

ASKİ, Ankara’nın Kazan, Polatlı ve Kalecik ilçelerini etkileyecek çalışmalar nedeniyle bugün bazı mahallelerde planlı su kesintisinin 08:00’de başlayacağını açıkladı. İşte bugün Ankara'da su kesintisinden etkilenecek mahalleler.

KAZAN

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 08:45:00

Tamir Tarihi: 29.12.2025 18:30:00

29.12.2025 Saat:08:50 -18.30 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.

Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.

POLATLI

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 29.12.2025 14:00:00

Gülveren mahallesi Bir Bölümüne Mezbahane Bölgesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:00 ile 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü.

KALECİK

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 29.12.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 29.12.2025 17:00:00

Kalecik merkez içi Halilağa Tabakhane Su Depolarında yapılacak olan bakım onarım çalışması nedeni ile su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Ahiler Yenice, Halilağa Tabakhane, Cuma Saray, Yenidoğan Yeşilyurt ve Ahikemal Şenyurt Mahallesi.

