ASKİ, Ankara’da 29 Aralık Pazartesi günü su kesintisi ile karşı karşıya kalacak ilçeleri ve kesinti saatlerini duyurdu. ASKİ planlı su kesintisi duyurusuna göre, kesintilerin yaşanacağı ilçeler de belli oldu. İşte o ilçeler.

1 /4 ASKİ, Ankara’nın Kazan, Polatlı ve Kalecik ilçelerini etkileyecek çalışmalar nedeniyle bugün bazı mahallelerde planlı su kesintisinin 08:00’de başlayacağını açıkladı. İşte bugün Ankara'da su kesintisinden etkilenecek mahalleler.

2 /4 KAZAN Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 29.12.2025 08:45:00 Tamir Tarihi: 29.12.2025 18:30:00 29.12.2025 Saat:08:50 -18.30 e kadar Çamlıdere Barajı’nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.

3 /4 POLATLI Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 29.12.2025 09:00:00 Tamir Tarihi: 29.12.2025 14:00:00 Gülveren mahallesi Bir Bölümüne Mezbahane Bölgesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 09:00 ile 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen Yerler: Gülveren Mahallesi Bir Bölümü.