AFAD, Kandilli deprem son dakika haberleri anbean güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu? sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); son depremler listesini yayınlıyor. Bugün en son nerede deprem oldu? İşte 29 Aralık 2025 AFAD son depremler, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

Depremin konumu, saati, büyüklüğü, derinliğini detaylıca açıklanıyor. Vatandaşlar bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde, saat kaçta deprem oldu? İşte son dakika son depremler haberi

29 ARALIK SON DEPREMLER

AFAD ölçümlerine göre son yaşanan deprem listesi şöyle:





AFAD 29 ARALIK 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-12-29 08:40:15 39.16722 28.27778 5.75 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 08:37:43 39.23944 28.13944 6.48 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 08:35:59 39.40167 28.82306 7.0 ML 1.3 Dursunbey (Balıkesir) 2025-12-29 08:29:32 38.26722 38.62417 13.68 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 2025-12-29 08:19:18 39.51917 26.20167 9.58 ML 1.9 Ayvacık (Çanakkale) 2025-12-29 08:17:20 38.28667 38.61944 13.73 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 2025-12-29 07:38:40 39.205 28.34139 10.48 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 07:34:23 37.25722 28.05417 7.15 ML 1.5 Yatağan (Muğla) 2025-12-29 07:30:56 39.18917 28.25278 11.63 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 07:17:14 39.27083 27.76806 7.0 ML 1.7 Soma (Manisa) 2025-12-29 07:02:29 39.15694 28.31667 5.07 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 06:53:59 37.48694 36.63972 7.11 ML 1.5 Onikişubat (Kahramanmaraş) 2025-12-29 06:36:19 38.37361 38.89167 7.0 ML 1.1 Sivrice (Elazığ) 2025-12-29 06:34:54 39.18917 28.16611 6.5 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 06:15:34 38.15944 37.84611 6.12 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya) 2025-12-29 06:06:01 34.44694 32.87306 5.91 ML 2.6 Akdeniz 2025-12-29 06:01:30 40.57333 29.23722 7.0 ML 1.7 Merkez (Yalova) 2025-12-29 05:47:05 39.18389 28.22556 13.41 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 05:35:38 39.19278 28.22639 8.71 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 05:23:21 39.18361 28.16722 8.25 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 05:06:32 38.10278 38.45722 8.06 ML 1.9 Sincik (Adıyaman) 2025-12-29 04:48:25 40.2275 34.31028 16.19 ML 1.5 Sungurlu (Çorum) 2025-12-29 04:32:03 39.23639 28.11361 16.75 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 04:01:02 39.17889 28.21861 5.58 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 03:28:50 40.19861 31.78472 7.09 ML 2.6 Beypazarı (Ankara) 2025-12-29 03:24:18 36.02083 27.30056 22.76 ML 2.3 Ege Denizi - [75.89 km] Datça (Muğla) 2025-12-29 03:19:17 39.25528 28.16583 9.77 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 02:57:23 38.75944 37.99194 7.01 ML 2.2 Hekimhan (Malatya) 2025-12-29 02:55:41 38.29056 37.81861 10.9 ML 1.0 Akçadağ (Malatya) 2025-12-29 02:52:01 38.78944 38.00861 7.0 ML 1.7 Hekimhan (Malatya) 2025-12-29 02:12:46 39.15417 28.25806 7.13 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 02:07:03 39.05222 25.99444 7.07 ML 2.0 Ege Denizi - [47.84 km] Ayvacık (Çanakkale) 2025-12-29 02:02:54 39.15472 28.24194 7.04 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 02:01:17 38.19528 38.07611 7.0 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 2025-12-29 01:56:31 39.41306 28.82944 6.97 ML 2.1 Dursunbey (Balıkesir) 2025-12-29 01:46:50 37.73667 36.94 7.39 ML 2.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 2025-12-29 01:45:54 37.63861 37.34028 28.6 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 2025-12-29 01:44:33 37.67889 37.30278 7.0 ML 1.3 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 2025-12-29 01:42:36 37.69083 37.30306 6.94 ML 1.9 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 2025-12-29 01:27:31 37.65917 37.34139 6.96 ML 2.0 Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 2025-12-29 01:26:09 38.27611 38.86806 7.03 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 2025-12-29 01:14:41 37.78722 37.67667 9.38 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman) 2025-12-29 00:57:18 39.225 28.41222 6.93 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 00:45:04 39.15861 28.22556 7.19 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 00:42:44 39.15556 28.24111 10.44 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 00:25:12 38.54028 38.01694 7.0 ML 1.0 Yazıhan (Malatya) 2025-12-29 00:13:58 39.15083 28.25722 7.19 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-29 00:09:18 39.14917 28.21306 7.01 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-28 23:55:47 39.22278 28.14861 9.91 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-28 23:34:14 38.07389 36.98972 9.21 ML 1.3 Ekinözü (Kahramanmaraş) 2025-12-28 23:24:16 39.18472 28.12694 8.86 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-28 23:23:07 38.37167 38.92667 7.0 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 2025-12-28 23:20:11 37.80861 28.94389 7.0 ML 1.0 Merkezefendi (Denizli) 2025-12-28 23:19:21 39.28528 28.23722 12.92 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-12-28 22:47:07 38.23944 38.57278 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 2025-12-28 22:45:44 38.27972 37.80694 8.75 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)

