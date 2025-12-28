Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri'de okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklamaları

Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri'de okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklamaları

20:4428/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji tahminleri sonrasında birçok ilde görülen kar yağışıyla birlikte, tatil haberleri de gelmeye devam ediyor. Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri illerinin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Peki bu illerde yarın okullar tatil edildi mi? Valiliklerden açıklama yapıldı mı? İşte Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri için kar tatili bilgileri...

Türkiye'de kar kış kendisini göstermeye başladı. Birçok ilde soğuk ve kar yağışlı hava estili olurken, eğitim için beklenen tatil haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illeri için de kar tatili haberi beklenirken henüz resmi kaynaklardan tatil duyurusu yapılmadı. 

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)

Nevşehir'de okulların tatil olmasına yönelik valilik tarafından yapılan bir açıklama henüz yer almıyor. Tatil kararı açıklanması durumunda sayfamızda yer alacak. 

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK 2025)


Aksaray için kar tatili haberi henüz yapılmadı. Aksaray Valiliğinin tatil kararını duyurması durumunda haberimizde paylaşacağız.


NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)

Niğde ili için de okulların tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.


KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)


Kayseri'de okulların yarın için tatil olmasına yönelik valilikten açıklama yapılmadı. Kar tatili olması durumunda sayfamızda anlık olarak paylaşacağız.


#Nevşehir'de okullar tatil mi
#Kayseri'de okullar tatil mi
#Niğde'de okullar tatil mi
#Aksaray'da okullar tatil mi
#Kar tatili
#Kar yağışı
#Valilik açıklamaları
#hava durumu
#meteoroloji
#okul tatili
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırşehir'de kar başladı: Kırşehir'de okullar yarın tatil mi? Valilik açıklaması