Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri'de okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklamaları

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji tahminleri sonrasında birçok ilde görülen kar yağışıyla birlikte, tatil haberleri de gelmeye devam ediyor. Nevşehir, Aksaray, Niğde ve Kayseri illerinin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Peki bu illerde yarın okullar tatil edildi mi? Valiliklerden açıklama yapıldı mı? İşte Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri için kar tatili bilgileri...
NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)
Nevşehir'de okulların tatil olmasına yönelik valilik tarafından yapılan bir açıklama henüz yer almıyor. Tatil kararı açıklanması durumunda sayfamızda yer alacak.
AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK 2025)
Aksaray için kar tatili haberi henüz yapılmadı. Aksaray Valiliğinin tatil kararını duyurması durumunda haberimizde paylaşacağız.
NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)
Niğde ili için de okulların tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.
KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)
Kayseri'de okulların yarın için tatil olmasına yönelik valilikten açıklama yapılmadı. Kar tatili olması durumunda sayfamızda anlık olarak paylaşacağız.