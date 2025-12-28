Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri'de okullar tatil mi? Son dakika valilik açıklamaları

Türkiye'de kar kış kendisini göstermeye başladı. Birçok ilde soğuk ve kar yağışlı hava estili olurken, eğitim için beklenen tatil haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illeri için de kar tatili haberi beklenirken henüz resmi kaynaklardan tatil duyurusu yapılmadı.