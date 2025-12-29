Gazze'de acı, gözyaşı ve açlık: Soykırımın 12 ayı

NİSAN

Nisan’da abluka ve açlık Gazze’yi kuşattı. Han Yunus’ta bir kap sıcak yemek için bekleyen çocuklar ve aileler, modern dünyanın gözleri önünde yürütülen bir aç bırakma politikasının şahitleri. Bu kare, soykırımın sadece bombalarla değil, açlıkla da sürdüğünü dünyaya ilan etti.