İSTANBUL 27-28 ARALIK HAVA DURUMU: İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak? İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI MI, NEREYE YAĞIYOR?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

“Bütün yurtta sıcaklıklar 4-7 derece arasında düşüyor. İstanbul’da da 6-7 derecelere düşecek. Cumartesi ve pazar İstanbul’da kar yok ara sıra yağmur yağacak ama pazarı pazartesiye bağlayan gece, pazartesi sabaha karşı kuzey ve Anadolu yakasında karla karışık yağmur yapabilir. Aydos, Çamlıca tepesi, Arnavutköy, Başakşehir gibi yerlere karla karışık yağmur veya kar da yağabilir. Pazartesi gün içinde kar yok. Pazartesi lodos geliyor İstanbul’a, sıcaklık 12-13 dereceye çıkıyor ama bu bir günlük bir durum, sonra yine soğuk hava etkili olacak. 31 Aralık Çarşamba günü Boğaz’da ve Anadolu Yakası’nda karla karışık yağmur, kar yağışı görünüyor. Yüzde 60’lık bir olasılıkla yağabilir ama kesin değil.”