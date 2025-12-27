MEMUR MAAŞ ZAMMI 6 AYLIK FARK BEKLENTİSİ: Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? En düşük memur maaşı...

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasına sayılı günler kala, memur ve memur emeklilerinin 2026 Ocak maaş zammı için geri sayım başladı. Altı aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte en düşük memur maaşının hangi seviyeye çıkacağı da belli olacak.
Milyonlarca memur ve emekli memur, maaşlara yansıyacak 6 aylık enflasyon farkına kilitlendi. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2026 Ocak zammı kesinleşecek, yeni maaş tabloları ortaya çıkacak.
Bugüne kadar 3 farklı senaryo masadayken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları memur ve memur emeklisi için zam hesabını değiştirdi. Peki memur ve memur emeklisi maaşı kaç TL olacak? Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Polis, öğretmen, vaiz, hemşire, emekli sandığı, ne kadar maaş alacak? İşte 4 farklı zam senaryosu...
YÜZDE 17,57 + 1000 TL ZAM CEPTE!
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ile belirlenen şartlar ile maaşlarına zam alıyor. Toplu sözleşme gereği yüzde 11 zam kesin olarak yapılacak. Memur ve memur emeklileri için zam oranındaki asıl artışı enflasyon farkı belirleyecek. Aynı zamanda kamu çalışanları ve kamu emeklileri ilave 1.000 TL seyyanen zam alacak.
TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verilerine göre memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 11 zamma ilave enflasyon farkı dahil olan şimdiden yüzde 17,57 zammı ceplerine koydu.
MEMUR VE EMEKLİ İÇİN CEPTEKİ ZAM ORANI
5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak. 1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.
1. SENARYO: YÜZDE 7,75 ENFLASYON FARKI
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ila yüzde 33 olarak açıklamıştı. Buna göre ortalama olarak yüzde 32 zam yapılacak. 6 Aylık enflasyon farkı yüzde 7,75 olurken, toplam zam oranı 19,61 olacak.
En düşük memur maaşı 60.406 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 116 liraya çıkacak.
1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 406 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 28 bin 116 liraya yükselecek.
2. SENARYO: YÜZDE 7,07 ENFLASYON FARKI
Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aralık ayı TÜFE artışı beklentisi 1,08 oldu. Buna göre 6 Aylık enflasyon farkı 7,07 olacak, toplam zam oranı ise 18,84 olarak gerçekleşecek.
En düşük memur maaşı 61 bin 18 TL'ye çıkacak.
1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 942 liraya yükselecek.
3. SENARYO: YÜZDE 6,93 ENFLASYON FARKI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 oranına işaret etmişti. Bakan Şimşek'in açıklamasına göre 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. toplam zam oranı ise 18,7 olarak gerçekleşecek.
En düşük memur maaşı 59 bin 947 TL'ye çıkacak.
4. SENARYO
Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek yıl yüzde enflasyonun yüzde 20'li rakamlara ulaşacağını vurgulayarak yıl sonu için yüzde 30 enflasyon beklediklerini açıkladı.
Cevdet Yılmaz, "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" dedi.
Bu senaryoya göre 6 aylık enflasyon farkı 6,11 olacak, toplam zam oranı ise yüzde 17,79 olarak gerçekleşecek.
En düşük memur maaşı 59 bin 487 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 704 TL'ye çıkacak.
1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 487 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 704 liraya yükselecek.
1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 947 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 910 liraya yükselecek.