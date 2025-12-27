MEMUR MAAŞ ZAMMI 6 AYLIK FARK BEKLENTİSİ: Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? En düşük memur maaşı...

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN CEPTEKİ ZAM ORANI

5 aylık enflasyon farkına göre, en düşük memur maaşı 59 bin 376 lira olurken en düşük memur emeklisi maaşı 26 bin 654 TL olacak. 1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 60 bin 376 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 654 liraya yükselecek.

1. SENARYO: YÜZDE 7,75 ENFLASYON FARKI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ila yüzde 33 olarak açıklamıştı. Buna göre ortalama olarak yüzde 32 zam yapılacak. 6 Aylık enflasyon farkı yüzde 7,75 olurken, toplam zam oranı 19,61 olacak.

En düşük memur maaşı 60.406 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 116 liraya çıkacak.

1.000 TL'lik ilave sonrasında en düşük memur maaşı 61 bin 406 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı ise 28 bin 116 liraya yükselecek.