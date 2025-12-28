İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Meteoroloji'den kar yağışı tahminleri

METEOROLOJİ GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ





Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların, Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin

görüleceği tahmin ediliyor.





Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.





Rüzgarın ise genellikle güney, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.





Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:





Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ve gece saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu 8

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 9

Erzurum: Çok bulutlu 8

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 5