İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Meteoroloji'den kar yağışı tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel hava durumu değerlendirmeleri sonrasında ülkenin birçok ilinde soğuk ve kar yağışlı hava etkisini gösterdi. İstanbul'da da beklenen kar yağışıyla birlikte, okullar tatil edilecek mi? sorusu da gündeme geldi. Kar yağışının etkili olduğu birçok ilde valiliklerden tatil haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Peki İstanbul'da durum ne? Kar tatili olacak mı? Kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri ve kar tatili detayları...
İstanbul'da kar yağışı için tarih verilirken öğrencilerin gündemindeki konu ise okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Özellikle bugün akşam saatlerinde ülkenin birçok ilinde kar tatili haberleri valilikler tarafından duyuruldu. Soğuk ve kar yağışlı havanının etkisini arttırması öğrenciler için tatil konusunu gündeme getirirken, İstanbul Valiliği henüz tatil ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İşte Meteoroloji'nin İstanbul için hava durumu tahminleri ve kar yağışı beklentilerinde son durum.
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi internet adresindeki (www.mgm.gov.tr) güncel hava durumu raporlarına bakıldığında soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle 30 Aralık Salı günü yağışlı havanın etkili olması beklenirken, yüksek bölgelerde ise yağışların yağmur ve yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. İstanbul'da yoğun kar yağışı için henüz kesin bir açıklama bulunmuyor.
İstanbul 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?
İstanbul'da soğuk ve yer yer yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının henüz görülmediği kentte, okulların tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor. İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması durumunda valilik tarafından açıklama yapılabilir. Okulların tatil edilmesi durumunda sayfamızda yer alacak.
GÜN GÜN İSTABUL HAVA DURUMU TAHMİNİ
28 Aralık Pazar: Yağmurlu 4°C 8°C
29 Aralık Pazartesi: Çok Bulutlu 2°C 7°C
30 Aralık Salı: Yağmurlu 6°C 13°C
31 Aralık Çarşamba: Çok Bulutlu 3°C 5°C
1 Aralık Perşembe: Karla Karışık Yağmurlu -1°C 5°C
METEOROLOJİ GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç), Güneydoğu Anadolu (Batman ve Mardin hariç) ile Bilecik, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin
görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güney, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ve gece saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 9
Erzurum: Çok bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 5