22:5228/12/2025, Pazar
Sinop'ta kar yağışı etkisini gösteriyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği kar tatili haberi ise valilikten geldi. Peki Sinop'ta yarın (29 Aralık) okullar tatil edildi mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? İşte Sinop Valilik açıklaması.

Kar yağışının etkisini gösterdiği Sinop'ta tatil haberi de gecikmedi. Ülke genelinde etkisini arttıran soğuk ve kar yağışlı hava, özellikle akşam saatlerinde Sinop'ta da etkili oldu. Öğrencilerin beklediği kar tatili haberi ise valilikten geldi. Peki Sinop'ta hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...


SİNOP'TA OKULLAR YARIN (29 ARALIK) TATİL Mİ?

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle
bazı ilçelerde
yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda,
Ayancık
ve
Durağan
ilçelerindeki
tüm taşımalı okullarda
,
Gerze
,
Erfelek
,
Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."


