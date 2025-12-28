Kar yağışının etkisini gösterdiği Sinop'ta tatil haberi de gecikmedi. Ülke genelinde etkisini arttıran soğuk ve kar yağışlı hava, özellikle akşam saatlerinde Sinop'ta da etkili oldu. Öğrencilerin beklediği kar tatili haberi ise valilikten geldi. Peki Sinop'ta hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...