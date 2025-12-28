Sinop'ta kar yağışı etkisini gösteriyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği kar tatili haberi ise valilikten geldi. Peki Sinop'ta yarın (29 Aralık) okullar tatil edildi mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? İşte Sinop Valilik açıklaması.
SİNOP'TA OKULLAR YARIN (29 ARALIK) TATİL Mİ?
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: