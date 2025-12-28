Bursa'da yarın 29 Aralık okullar tatil mi? Bursa Valiliği kar tatili açıklaması

Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji'nin uyarılarıyla birlikte ülke genelinde birçok ilde soğuk ve kar yağışlı hava etkili oluyor. Bursa'da hem öğrenciler hem de veliler ise yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması var mı? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte kentten son gelişmeler ve tatil ile ilgili detaylar...

1 /5 Türkiye'de kış resmen başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi açıklamalarıyla birlikte birçok ilde kar yağışı etkisini gösteriyor. Bursa'nın özellikle yüksek kesimlerinde ise kar yağışı kendini hissettirirken, okullar yarın tatil mi? sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Peki Bursa'da yarın için okullar tatil edildi mi? Bursa Valiliği açıklaması var mı? İşte konuyla ilgii son dakika gelişmeler ve açıklamalar...

2 /5 BURSA'DA YARIN (29 ARALIK PAZARTESİ) OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da okulların tatil edilmesine yönelik valilik tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bursa'da eğitime ara verilmesi durumunda sayfamızda yer alacak.



3 /5 Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da etkili olan kar yağışı, araç yoğunluğuna neden oluyor.

Cuma gününden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, oteller bölgesine akın etti. Uludağ'da geliş ve gidiş istikametine uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri de Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetledi. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan bazı sürücüler, yolda kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, kar kalınlığının 32 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın devam etmesi bekleniyor.

4 /5 Oylat Kaplıcaları yolu kar nedeniyle kapandı Bursa’nın İnegöl ilçesinde Oylat Kaplıcaları yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Oylat Kaplıcaları yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte bölgede çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kış lastiği bulunmayan araçlarla bölgeye gitmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.