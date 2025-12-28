Van'da okullar tatil mi, 29 Aralık kar tatili var mı? Van Valiliğinden flaş kar tatili açıklaması

Van'da etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte öğrenciler de kar tatili haberlerini merakla bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminleriyle birlikte yurt genelindeki birçok ilde beklenen kar yağışları etkisini gösteriyor. Van'da da soğuk ve kar yağışlı havayla birlikte, hem veliler hem de öğrenciler yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Van Valiliği ise merak edilen kar tatili hakkında açıklamalarda bulundu. İşte son dakika açıklamalar...
Yurt genelinde etkisini arttıran soğuk ve kar yağışlı havayla birlikte, okullar da peş peşe tatil haberlerini paylaşıyor. Van'da etkisini arttıran kar yağışı sonrasında valilikten resmi açıklama gecikmedi. İşte Van Valiliğinin duyurusu.
VAN'DA YARIN (29 ARALIK 2025) OKULLAR TATİL Mİ?
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29.12.2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.