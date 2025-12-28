Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı iller için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlayacak kar yağışının, zamanla etkisini artırması bekleniyor.

Tahminlere göre kar yağışı; Urfa, Diyarbakır’ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette etkili olacak. Mardin, Şırnak ve Hakkari’de ise yağışın kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji, kar yağışına bağlı olarak buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca kar örtüsünün bulunduğu yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.