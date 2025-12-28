Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Urfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari'de ise kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’nin uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Şırnak’ta okullar tatil mi, yarın okul var mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Eğitime kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Peki Şırnak’ta 29 Aralık Pazartesi okul var mı, tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu’da bazı illerde orta kuvvette, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyarı yapıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de okullar tatil
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı iller için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlayacak kar yağışının, zamanla etkisini artırması bekleniyor.
Tahminlere göre kar yağışı; Urfa, Diyarbakır’ın güneyi ve doğusu, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde orta kuvvette etkili olacak. Mardin, Şırnak ve Hakkari’de ise yağışın kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji, kar yağışına bağlı olarak buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekti. Ayrıca kar örtüsünün bulunduğu yüksek ve eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.