Bingöl'de okullar tatil mi? Bingöl'ün bir ilçesinde kar tatili

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk ve kar yağışlı hava Bingöl'ü de etkisi altına aldı. Öğrencilerin kar yağışı sonrası akıllarındaki tek soru ise okullar tatil mi? oldu. Kar tatiline yönelik resmi açıklama ise kaymakamlık tarafından yapıldı. İşte Bingöl'de okulların tatil edildiği bölge.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçede her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.