Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bingöl'de okullar tatil mi? Bingöl'ün bir ilçesinde kar tatili

Bingöl'de okullar tatil mi? Bingöl'ün bir ilçesinde kar tatili

23:3728/12/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bingöl'de okullar tatil mi? Bingöl'ün bir ilçesinde kar tatili
Bingöl'de okullar tatil mi? Bingöl'ün bir ilçesinde kar tatili

Bingöl'de kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmeleri ardından kentte kar yağışı etkisini gösterdi. Öğrencilerin merakla beklediği kar tatili ile ilgili ise kaymakamlıktan açıklama geldi. Peki Bingöl'de okullar tatil edildi mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? İşte detaylar.

Yurt genelinde etkisini gösteren soğuk ve kar yağışlı hava Bingöl'ü de etkisi altına aldı. Öğrencilerin kar yağışı sonrası akıllarındaki tek soru ise okullar tatil mi? oldu. Kar tatiline yönelik resmi açıklama ise kaymakamlık tarafından yapıldı. İşte Bingöl'de okulların tatil edildiği bölge.


BİNGÖL'DE YARIN (29 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçede her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.



#Adaklı İlçesi
#Bingöl
#kar tatili
#Bingöl'de okullar tatil mi
#Bingöl kar tatili
#Kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KAR YAĞIŞI TATİL GETİRDİ: Türkiye genelinde 21 ilde okullar tatil! İşte 29 Aralık 2025 okulların tatil edildiği iller ve ilçeler