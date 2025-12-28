Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu

Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu

20:5028/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu
Bitlis'te yarın okullar tatil mi? Valilik duyurdu

Bitlis'te kar yağışı etkisini arttırdı. Ülkenin büyük kısmında kar yağışı şiddetini arttırırken, Bitlis'te de özellikle akşam saatlerinde yağış hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bu gelişmenin ardından öğrenciler yarın okullar tatil mi? sorusunu merak etmeye başladı. Bitlis Valiliği ise son dakika açıklamasıyla tatil haberini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu uyarıları sonrasında Bitlis'te kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışıyla beraber okulların tatil edilmesine yönelik resmi açıklama ise valilikten geldi. İşte Bitlis Valiliğinden yapılan tatil açıklaması.


BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ? 29 ARALIK 2025

Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, Bitlis il genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 24 saat esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli tedbirler alınacaktır" denildi.




#bitlis
#okullar tatil
#kar yağışı
#bitlis valiliği
#eğitime ara
#hava durumu
#meteoroloji genel müdürlüğü
#mgm
#okul tatili
#Bitlis'te okullar tatil mi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırşehir'de kar başladı: Kırşehir'de okullar yarın tatil mi? Valilik açıklaması