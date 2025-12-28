Yeni Şafak
Muş'ta okullar tatil mi? 29 Aralık Muş Valiliği kar tatili açıklaması

Muş'ta okullar tatil mi? 29 Aralık Muş Valiliği kar tatili açıklaması

20:0628/12/2025, Pazar
Muş'ta okullar tatil mi? 29 Aralık Muş Valiliği kar tatili açıklaması
Muş'ta okullar tatil mi? 29 Aralık Muş Valiliği kar tatili açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hava durumu uyarılarının ardından Muş'ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışıyla birlikte öğrenciler de Muş'ta yarın okullar tatil mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Muş Valiliğinden kar tatili açıklaması...

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkisini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı hava durumu değerlendirmeleri ve uyarılarının ardından kar yağışı Muş ilinde de etkisini gösterdi. Muş'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı.


MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK 2025)

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kent genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışının etkisini sürdüreceği bildirildi.

Buzlanma riskinin ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam edeceği bilgisine yer verilen açıklamada, il genelindeki üniversiteler hariç resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği kaydedildi.


Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtildi.



