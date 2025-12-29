Savaş her an hazır: Karada aynı anda 16 harekât, havada 75 bin sorti, denizde 141 bin saat seyir

Bölgesel ve küresel düzeyde belirsizliklerin derinleştiği tehditlerin çeşitlendiği ve güvenlik risklerinin arttığı bu dönemde Türkiye barış ve istikrarın tesisi için çok boyutlu kararlı ve etkin bir savunma politikası yürütüyor.

Dünyada mevcut güvenlik ortamının karmaşıklığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni her an harekâta hazır etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü sürekli geliştirmesini zorunlu kılıyor. Böylesine kritik bir süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak için çaba sarf ediyor. Bu kapsamda TSK, 2025 yılında başarılı operasyon ve harekatlara imza attı. Kara Kuvvetleri, 16 bölgede aynı anda harekât icra etti. Deniz Kuvvetleri denizde güvenliğin sağlanması için 141 bin saat seyir gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri ise 75 bin 647 sorti, 120 bin 649 saat uçuş yaptı.