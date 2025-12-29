Savaş her an hazır: Karada aynı anda 16 harekât, havada 75 bin sorti, denizde 141 bin saat seyir

Dünyadaki istikrarsızlık, tehditler ve ülkeler arası gerilimler artarken Türk Silahlı Kuvvetleri de her an savaş olacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2025 yılında Kara Kuvvetleri 16 bölgede aynı anda harekât icra etti. Deniz Kuvvetleri 141 bin saat seyir gerçekleştirirken, Hava Kuvvetleri ise 75 bin 647 sorti, 120 bin 649 saat uçuş yaptı.
Bölgesel ve küresel düzeyde belirsizliklerin derinleştiği tehditlerin çeşitlendiği ve güvenlik risklerinin arttığı bu dönemde Türkiye barış ve istikrarın tesisi için çok boyutlu kararlı ve etkin bir savunma politikası yürütüyor.
ASKER HAZIR KITA
Dünyada mevcut güvenlik ortamının karmaşıklığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni her an harekâta hazır etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü sürekli geliştirmesini zorunlu kılıyor. Böylesine kritik bir süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak için çaba sarf ediyor. Bu kapsamda TSK, 2025 yılında başarılı operasyon ve harekatlara imza attı. Kara Kuvvetleri, 16 bölgede aynı anda harekât icra etti. Deniz Kuvvetleri denizde güvenliğin sağlanması için 141 bin saat seyir gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri ise 75 bin 647 sorti, 120 bin 649 saat uçuş yaptı.
BİR YILDA 155 TATBİKAT YAPILDI
Sene başından beri 43'ü NATO, 29'u millî, 59'u davet ve 24'ü özel olmak üzere toplam 155 tatbikat icra edildi. Türkiye'nin yaptığı uluslararası tatbikatlara yönelik ilgi arttı. Artan ilgi ve katılım Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeyde üstlendiği etkin, kapsayıcı rolü ile yüksek planlama ve icra kabiliyetinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Sosyal medyada İsrail’e rest
- Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün sosyal medya hesabından Türk askerinin operasyondan bir fotoğrafını paylaşarak, "Güçlü, Cesur, Korkusuz" notunu düştü. Paylaşımdan altı saat sonra katil İsrail, MSB'nin paylaşımını taklit eder nitelikte benzer bir gönderi dolaşıma soktu. İsrail'in mesajının ardından MSB'den yanıt geldi. MSB, 'günün fotoğrafı' etiketiyle yaptığı paylaşımda Türk askerlerinin çocuklarla birlikte yer aldığı bir kareyi yayımlayarak, "Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" mesajını ekledi. MSB dün de sosyal medya hesabından Türk askerinin fotoğrafını paylaşarak, "Cesaret gürültü çıkarmaz, sessizce ilerler!" ifadelerini kullandı.