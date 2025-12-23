Yeni Şafak
Türk Kalesi ABD'nin radarına girdi! Dengeleri değiştirdi, tüm rakiplerini solladı

Türk Kalesi ABD'nin radarına girdi! Dengeleri değiştirdi, tüm rakiplerini solladı

Seda Ekinci
23/12/2025, Salı
G: 23/12/2025, Salı
Yeni Şafak
ABD merkezli Business Insider, Türkiye’nin ilk uçak gemisi projesinde yapılan kritik revizyonu mercek altına aldı. ABD basınına göre “Türk Kalesi” olarak anılan yeni uçak gemisi, Türkiye’yi NATO içinde yeni bir lige taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yapımı süren uçak gemisinin 300 metre uzunluğa çıkarılacağını açıklamasını hatırlatan Business Insider, bu adımın Türkiye’yi İngiltere ve Fransa’nın önüne geçirdiğini yazdı.


Analizde, Ankara’nın bu hamleyle dünyanın en büyük uçak gemilerine sahip olan ABD’ye bir adım daha yaklaştığı vurgulandı. 

NATO’da dengeler değişiyor


ABD’li yayına göre 300 metrelik uzunluk, Türkiye’nin uçak gemisini NATO ülkeleri arasında işletilen en uzun platformlardan biri haline getiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gemiyi, Türk Donanması’nda görev yapan TCG Anadolu’nun “ağabeyi” olarak tanımladığı hatırlatıldı. 

Neden bu kadar önemli?


Business Insider, uçak gemilerinde uzunluğun operasyonel gücü doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Daha uzun bir güverte; daha fazla hava aracı, daha uzun pist, daha geniş görev kabiliyeti anlamına geliyor. “Türk Kalesi” sahaya çıkıyor Şimdilik MUGEM sınıfı olarak adlandırılan uçak gemisinin ilk tasarımlarında 285 metre uzunluk planlanıyordu. Yeni revizyonla birlikte bu sınır aşıldı. Gemide 50’ye yakın hava aracının görev yapması, yaklaşık 800 personelin bulunması öngörülüyor. 

Avrupa’yı geçti, ABD ligine yaklaştı


Türkiye’nin yeni uçak gemisi, uzunluk bakımından İngiltere ve Fransa’nın mevcut uçak gemilerini geride bırakıyor. İngiltere’nin Queen Elizabeth sınıfı gemileri 284 metre, Fransa’nın Charles De Gaulle gemisi ise 261 metre uzunluğa sahip. ABD Donanması’nın dev uçak gemileri ise 330 metreyi aşan uzunluklarıyla zirvede yer alıyor. 

Yerli sistem vurgusu ve F35 detayı dikkat çekti


Haberde, Türkiye’nin savunma sanayiinde yerli ve milli sistemlere ağırlık verdiği vurgulandı. Yeni uçak gemisinde yerli üretim bir katapult sistemi kullanılması beklenirken, Türkiye’nin F-35B savaş uçaklarını konuşlandırmasının mümkün olmadığı hatırlatıldı. 

Donanmada peş peşe hamleler


Business Insider, aynı törende TCG Hızırreis denizaltısının hizmete alındığını ve ULAQ insansız su üstü aracının tanıtıldığını da aktardı. Analizde, Türkiye’nin NATO’nun en büyük ikinci daimi ordusuna sahip olduğu vurgusu dikkat çekti.

