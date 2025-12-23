Türk Kalesi ABD'nin radarına girdi! Dengeleri değiştirdi, tüm rakiplerini solladı

Neden bu kadar önemli?





Business Insider, uçak gemilerinde uzunluğun operasyonel gücü doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Daha uzun bir güverte; daha fazla hava aracı, daha uzun pist, daha geniş görev kabiliyeti anlamına geliyor. “Türk Kalesi” sahaya çıkıyor Şimdilik MUGEM sınıfı olarak adlandırılan uçak gemisinin ilk tasarımlarında 285 metre uzunluk planlanıyordu. Yeni revizyonla birlikte bu sınır aşıldı. Gemide 50’ye yakın hava aracının görev yapması, yaklaşık 800 personelin bulunması öngörülüyor.