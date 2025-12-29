Galatasaray’ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un ifadesi ortaya çıktı

Erden Timur’a emniyetteki ifadesinde Galatasaray veya maç sonunu belirleme “şike”ye yönelik herhangi bir soru sorulmadığı öğrenildi.





Erden Timur’a görevi döneminde TFF’ye yönelik yaptığı “temiz eller operasyonu” hakkında açıklamaları soruldu.





Erden Timur’un ifadesinden;

“Veysel ŞAHİN isimli şahıs 2014 yılında 22 Adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiinde ki Nef13 projesinden 57şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır.





Bu projeden o dönemde yaklaşık 1000 daire sattık. Veysel ŞAHİN isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel ŞAHİN hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır.





Bahse konu Veysel ŞAHİN isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu da devri yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017

yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi. Bizde o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi devrederken de devranlara (Öz Uyar İnşaat L.T.D) yetkilerine bu durumu bildirdik.





Bildiğimiz kadarı ile tapular hala devredilmedi. Ve bize Emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü taşımamıza rağmen yaklaşık 6 yıl şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında görülecek bu husus talep edildiğine görülecektir. Bizde bu konu ile ilgili tüm belgeleri, sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır. Bazı günlerde, günde 100-150 daire sattığımız projelerimizin de olduğu bir dönemdir. Aynı projeden aynı dönemde toplu satış olarak bu satın alımdan daha fazla adette tek seferde gayrimenkul satımı yapılmıştır. Bu konu ile ilgili de gerekli belgeler avukatlarım dosyaya sunacaktır.





Ekonomik konjonktürün bu dönemden daha kötü olduğu iler ki yıllarda bile iki günde 490’nın üzerinde daire satan bir firma olarak kimin satın aldığını benim bilebilmem mümkün değildir. Bu rakamlar ile ilgili noter belgesini avukatlarım dosyaya sunacaktır. Benim ve şirketimin yapmış olduğu satın alımlarla ilgili alıcılar hakkında araştırma yapması gibi yasal zorunluluğu olmadığı gibi Sabıka kaydı isteme gibi imkanı da yoktur. Ayrıca bu satımların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketinin %62,5 Timur Gayrimenkul A.Ş’ye, kalan %37,5 hissesi ise Nezih BARUT isimli şahsa aitti. Satış vaadi sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları Nezih BARUT’un şirketlerinin çalıştığı banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliğini Nezih BARUT’un geçmişte beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür.”





Erden Timur’a Murat Özkaya arasındaki para ilişkisi soruldu





Timur'un ifadesi şu şekilde:

“Murat ÖZKAYA isimli şahsı da tanırım, kendisi ile tanışıklığım takribi 2018 yılına dayanır, ailecek Pazar kahvaltısı için gittiğimiz bir mekanda ara sıra karşılaşırdım, kendisi ile bu vesileyle tanıştık, 2022 yılına kadar kendisini sadece belirtmiş olduğum bu kahvaltı yerinde gördüm. 2022 yılının başlarında Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk toplantısında gördüm.





Yöneticilik zamanımda da kendisi ile arada sırada görüşürdük, kendisi ile herhangi bir ticari ortaklığım yoktur, 21.07.2023 tarihinde kendisi bizim şirketimizden ve şahsım adına kayıtlı gayrimenkullerden satın almak istedi, kendisi satın alım işi ile ilgili bana ve şirketimize peşinat ve 10 adet sıralı çek verdi.





Devam eden süreçte beğendiği gayrimenkullerin dışında farklı gayrimenkul seçenekleri istedi, kendilerine birçok farklı gayrimenkul seçeneği sunuldu. Yaklaşık olarak 3 ay bu konu ile ilgili şirketimizin çalışanları ile onların şirketi çalışanları arasında defalarca mailleşmeler ile iletişim sağlandı. Birçok gayrimenkul seçeneğine ilişkin kendileri ekspertiz raporları aldırdılar, birkaç gayrimenkul için bankalara ilaveten de ekspertiz raporları aldırdılar, bu mailleşmeler içerisinde bankacılarda vardır.





Daha sonra bir ihtarname göndererek gayrimenkul alımından vazgeçtiklerini, ödedikleri paraları iadelerini istediler. Bu ihtarnameden birkaç ay sonrada avukat göndererek ödeme emri ile birlikte icra takibi yaptılar, bizde bunun akabinde kendi avukatları ile borç ve sulh protokolü imzaladık.





Ödenmiş olan tutarı yasal faizi, avukat ücretleri ve icra masrafları ile birlikte ödedik, tüm bu işlemlere ilişkin belgeleri eksiksiz olarak avukatlarım dosyaya sunacaktır. Bahsetmiş olduğum bu husus dışında kendisi ile başkaca bir ticari ilişkim olmadı.”





NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça cuma günü yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılmıştı.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."

GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLER

Eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları.





FUTBOLCULAR

Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, Figen Özkaya, Emrah Günaydı, Burak Söyleyen, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Burcu Kurt gözaltına alındı.





Enes Bartan’ın ise cezaevinde olduğu öğrenildi.



