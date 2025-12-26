Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur hakkında şoke eden iddia

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sarı Kırmızılıların eski yöneticisi hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaraylı eski yönetici Erden Timur'un futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Peki Erden Timur neden gözaltına alındı? Timur ile ilgili şüpheler neler?
Süreci yakından takip eden gazeteci Dilek Yaman Demir, Erden Timur'un para trafiğindeki hareketlilikler nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.
Gazeteci Dilek Yaman Demir, konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Erden Timur hakkındaki iddia doğrudan bahis değil, bahisle bağlantılı para trafiği ve kara para mevzuatı" ifadesini kullandı.
Erden Timur'un incelenen banka hesaplarında; Bahis kaynaklı olduğu değerlendirilen para giriş-çıkışları, paranın kaynağının gizlenmesi/izinin kaybettirilmesi şüphesi, birbiriyle bağlantılı ve olağan dışı finansal işlemlerin tespit edildiği ileri sürülüyor.
Öte yandan gazeteci Murat Ağırel, önceki günlerde yasadışı bahis firmalarının para aklamak için Türkiye'den konut aldığını iddia etmişti. Ağırel, konuyla ilgili bir yasa dışı bahis firmasının sahibinin Erden Timur'un sahibi olduğu inşaat şirketinden 24 tane daire aldığını belirtmişti.
Ağırel, o dönem yapılan yayında Timur'un polis tarafından uyarıldığını ve bu konutların o firma sahibine verilişinin engellendiğini de aktarmıştı.
Galatasaraylı eski yönetici Erden Timur, 1 Mart 2024'te yaptığı açıklamada, "Devletimizden rica ediyorum. Futbolda temiz eller operasyonu yapılsın. Biz ahlaklıyız kendimize güveniyoruz" diye konuşmuştu.