En büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular 19 Aralık'ta sona erdi. “Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. TOKİ 500 bin konut hak sahibi belirleme kuraları için takvim netleşti. Peki sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? İllerin TOKİ konut kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başlamıştı. Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erdi. TOKİ 500 bin konut kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu. Toplamda 5 milyon 242 bin 766 kişinin yer alacağı kura çekimi öncesinde, kura tarihi ve kuraların ilk olarak hangi ilde başlayacağı duyuruldu. Peki TOKİ 500 bin sosyal il il kura tarihleri belli oldu mu?
TOKİ kura çekilişi ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konutta il bazlı Hak Sahibi Belirleme Kuralarının çekimi, 29 Aralık 2025 tarihinde Adıyaman il kurası ile başlayacak. TOKİ kuraları 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek.
İllerin TOKİ konut kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman'da çekileceğini belirtti. İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başlayacak.
İlk olarak 29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayacak olan kura çekimi, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari illerinden devam edecek.
TOKİ 500 bin konut Şırnak kuraları saat 11.00'da 15 Temmuz Kongre Salonu'nda gerçekleşecek. Hakkari için kura çekimi de saat 11.00'da başlayacak ve kuralar Hakkari Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşecek.
TOKİ sosyal konut teslimleri ne zaman başlayacak?
TOKİ'de hak sahiplerine konut teslimatlarının ise Mart 2027 tarihinden itibaren kademeli olarak başlaması bekleniyor.
TOKİ taksit ödemeleri ne kadar?
TOKİ sosyal konut taksit ödemelerinin İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacağı belirtiliyor.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.