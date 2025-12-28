Afyonkarahisar'da okullar tatil mi? Kar yağışı etkisini arttırdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarıyla birlikte, Afyonkarahisar'da da kar yağışı etkisini arttırdı. Kar tatili bekleyen öğrenciler için henüz olumlu bir haber gelmedi. İşte detaylar.





AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ? (29 ARALIK)

Afyonkarahisar'da özellikle akşam saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Afyon'da kar ile birlikte öğrenciler de okullar tatil mi? sorununu merak etmeye başladı. Ancak Afyonkarahisar Valiliği henüz tatil ile ilgili bir açıklamada bulunmadı.





AFYONKARAHİSAR'DA KAR YAĞIŞI SON DURUM

Afyonkarahisar ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kent merkezinde park, bahçe ve araçların üstünü beyaza bürüdü.

Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Zafer Meydanı'ndan geçenler yağan karın keyfini yaşadı.



