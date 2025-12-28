Karabük’te okullar tatil mi? 29 Aralık Karabük'te yarın okul var mı? Valilik duyurusu

Karabük'te etkili olan kar yağışıyla birlikte okulların tatil olmasına yönelik resmi açıklama da gecikmedi. Karabük Valiliğinden yapılan kar tatili açıklaması haberimizin detaylarında.





KARABÜK'TE 29 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi günü tatil edildi.





Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.





Karabük’te üniversite öğrencilerine kar tatili

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, olumsuz hava şartları nedeniyle merkez kampüs ve ilçelerdeki tüm birimlerde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

KBÜ Rektörü Kırışık, tatil nedeniyle sınavların ileri bir tarihe ertelendiğini belirtti. Kırışık, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle hava şartları ve ulaşım güvenliği dikkate alınarak, Karabük Üniversitesi Merkez Kampüs ve ilçelerdeki tüm birimlerde eğitim-öğretim faaliyetlerine ve final sınavlarına 29 Aralık 2025 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmiştir. 29 Aralık’ta yapılacak sınavlar ileri bir tarihe ertelenmiş olup, yeni sınav tarihi birimler tarafından ilan edilecektir" dedi.





Karabük’te 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağılı nedeniyle merkez ilçede 4, Eflani’de 6, Eskipazar, Yenice ve Ovacık’ta 3, Safranbolu’da 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan 112 köy yolundan 86 yolun ulaşıma açıldığını, 26 köy yolunu da açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın en kısa sürede sağlanması amacıyla, İl Özel İdaremize bağlı ekiplerimiz 29 iş makinesiyle gece gündüz demeden sahada görev yapmaktadır. Özellikle acil sağlık, güvenlik ve temel ulaşım ihtiyaçları önceliklendirilerek yürütülen çalışmalar, Valiliğimiz takip ve koordinasyonunda ilgili kurumlarınız tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızdan; kış şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yapılan uyarılara riayet etmeleri, yayla ve yüksek kesimlere çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça kapalı ve riskli yollara çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.







