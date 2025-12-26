Şaban ayı ne zaman başlıyor 2026? Berat gecesi hangi gün? Fazileti ve ibadetleri

2026 Şaban ayının başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle netleşti. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 20 Ocak’ta başlıyor. Ayın 15. gecesine denk gelen Berat Kandili ise 2 Şubat Pazartesi gecesi idrak edilecek. Şaban ayının fazileti, bu ayda tutulan nafile oruçlar ve öne çıkan ibadetler merak ediliyor.
2026 yılına girilirken, Şaban ayı 2026 başlangıç tarihi en çok araştırılan dini takvim başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye’de resmi dini takvim esas alınarak yapılan hesaplamalara göre Şaban ayı, hicri takvimin sekizinci ayı olarak 20 Ocak 2026 Salı günü başlayacak. Bu tarih, Ramazan ayına hazırlık sürecinde önemli bir eşik olarak görülüyor.
Şaban ayı ve Berat gecesi tarihi
Şaban ayının en dikkat çeken günü, ayın 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili. 2026 yılında Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi gecesine denk geliyor. İslam geleneğinde bu gece, bağışlanma, arınma ve dua ile anılan müstesna zaman dilimleri arasında kabul ediliyor.
Şaban ayında oruç tutulur mu?
Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar döneminde yalnızca Ramazan orucu farz olarak yerine getiriliyor. Şaban ayında ise farz olmamakla birlikte nafile oruç tutulabiliyor. Hadis kaynaklarında, Hz. Peygamber’in Ramazan dışındaki aylara kıyasla Şaban ayında daha sık oruç tuttuğu, ancak ayın tamamını oruçla geçirmediği ifade ediliyor. Bu nedenle Şaban ayında oruç tutmak kişisel tercihe ve imkâna bağlı bir ibadet olarak öne çıkıyor.
Şaban ayının fazileti ve önemi
Şaban ayını değerli kılan unsurların başında, Ramazan ayına hazırlık dönemi olması geliyor. Aynı zamanda Berat Kandili’nin bu ay içinde yer alması, Şaban’ın manevi anlamını güçlendiriyor. Rivayetlerde, bu gecede duaların kabulüne, af ve mağfiret kapılarının açık olduğuna vurgu yapılıyor. İslam tarihinde kıblenin Mescid-i Haram’a çevrilmesi ve Ramazan orucunun farz kılınmasına ilişkin ayetlerin de Şaban ayında nazil olduğu aktarılıyor.
Berat kandili, Şaban ayının on beşinci gecesidir. Bu gecede ibadetle meşgul olunması, gündüzünde oruç tutulmasına dair rivayetler bulunmakta ve Allah Teâlâ’nın kullarının günahlarını bağışladığı haber verilmektedir. (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; Tirmizî, Savm, 39 [739]) “Berat” ismi de günahların affedilmesi anlamına gelir.