Şaban ayı ne zaman başlıyor 2026? Berat gecesi hangi gün? Fazileti ve ibadetleri

Şaban ayında oruç tutulur mu?

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar döneminde yalnızca Ramazan orucu farz olarak yerine getiriliyor. Şaban ayında ise farz olmamakla birlikte nafile oruç tutulabiliyor. Hadis kaynaklarında, Hz. Peygamber’in Ramazan dışındaki aylara kıyasla Şaban ayında daha sık oruç tuttuğu, ancak ayın tamamını oruçla geçirmediği ifade ediliyor. Bu nedenle Şaban ayında oruç tutmak kişisel tercihe ve imkâna bağlı bir ibadet olarak öne çıkıyor.