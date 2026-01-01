Galata Köprüsü'nde Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi akın etti...

Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek 'Büyük Gazze Yürüyüşü' için sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşmaya başladı. Sultanahmet'te toplanarak Galata Köprüsü'ne yürüyenler havadan görüntülendi.
Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek, 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne saatler kala yoğun güvenlik önlemi alındı.
Yürüyüşe katılanlar erken saatlerde miting alanına gelmeye başladı.
Sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'nden kortejler halinde akın akın hareket etti.
Kortej, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere tramvay yolu istikametinde yürüyüşle miting alanına geldi.
Sultanahmet'te toplananlar ise Galata Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçti.
Grubun yürüyüşü havadan görüntülendi.