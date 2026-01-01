Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

KAYSERİ HAVA DURUMU 1- 2 OCAK

Kayseri, kış mevsiminin tam ortasında olacağı 2 Ocak'ta soğuk hava ve karla mücadele etmeye devam ediyor. Meteorolojik veriler, bu dönemde bölgenin özellikle gece ve sabah saatlerinde şiddetli soğukların etkisine gireceğini ortaya koyuyor. Kayseri'de 2 Ocak günü için tahminler, gece en düşük sıcaklığın -21?°C'ye kadar düşebileceğini ve gündüz saatlerinde bile sıcaklıkların -10?°C civarında seyredeceğini gösteriyor. Havanın bulutlu ile aralıklı bulutlu olması beklenirken, yağış ihtimali düşük olsa da kar örtüsünün etkisi kentin genelinde sürecek.