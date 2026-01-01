Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Sakarya'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Sakarya’da 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Yeni yılın ilk haftasında Marmara ve Batı Karadeniz geçiş hattında etkili olması beklenen soğuk hava, karla karışık yağmur ve buzlanma ihtimali sonrası gözler Sakarya Valiliği’nden gelecek açıklamalara çevrildi.
Soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte Sakarya’da “2 Ocak okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi. Karla karışık yağmur ve buzlanma riski nedeniyle öğrenciler ve veliler, valilikten yapılacak olası kar tatili duyurusunu yakından takip ediyor.
İLÇE İLÇE SAKARYA’DA HAVA DURUMU
Adapazarı ve Serdivan’da soğuk hava etkisini sürdürürken, Erenler ve Arifiye’de yer yer yağış ihtimali bulunuyor. Akyazı, Hendek, Geyve ve Taraklı’nın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve buzlanma riski dikkat çekiyor. Pamukova kırsalında sabah saatlerinde don olaylarının görülebileceği tahmin ediliyor. Bu tablo, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair beklentiyi artırmış durumda.
SAKARYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
2 Ocak 2026 Cuma günü için Sakarya genelinde okulların tatil edildiğine dair şu ana kadar açıklanmış resmi bir karar bulunmuyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.