Ankara'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Ankara'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede soğuk hava etkisini sürdürecek. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıklar ciddi şekilde düşerken, bazı günler karla karışık yağış ve bulutlu hava bekleniyor.

1 Ocak Perşembe günü çok bulutlu ve kar yağışlı bir hava öngörülürken, sıcaklıklar en düşük -7, en yüksek -4 derece olacak. Nem oranı yüzde 65 ila 82 arasında değişirken, rüzgâr saatte 13 km hızla esecek.

2 Ocak Cuma günü soğuk hava daha da sertleşecek. Günün en düşük sıcaklığı -13, en yüksek sıcaklığı ise -2 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 56-83 aralığında seyrederken, rüzgârın hızı 6 km/sa olacak.