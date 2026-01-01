Yeni Şafak
Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Bingöl'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Bingöl'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

12:581/01/2026, Perşembe
Bingöl’de kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte 2 Ocak 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler, Bingöl Valiliği’nden gelecek olası kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.

Soğuk hava ve kar yağışı ihtimali sonrası Bingöl’de “2 Ocak okullar tatil mi?” sorusu gündeme geldi. Eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda gözler valilikten yapılacak resmi duyurulara çevrildi.

BİNGÖL HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede dondurucu soğuklar etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altında seyretmesi beklenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski öne çıkıyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -4 derece, en yüksek sıcaklığı ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 89–96 arasında değişirken, rüzgârın 11 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü soğuk hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar -9 ile -3 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 58–84 aralığında ölçülürken, rüzgâr 11 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü dondurucu soğuklar daha da etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı -15 derece, en yüksek sıcaklığı ise -4 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 47–59 arasında değişirken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

04 Ocak Pazar günü soğuk hava devam edecek. Sıcaklıkların -12 ile 0 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 39–54 seviyelerinde olurken, rüzgârın hızı 3 km/sa olacak.

05 Ocak Pazartesi günü de soğuk hava etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı -6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 43–57 arasında değişirken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta boyunca etkili olması beklenen şiddetli soğuklar, don ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

2 OCAK CUMA BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

