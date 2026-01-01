Sivas'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Sivas'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

2 Ocak Cuma günü ise hava daha stabil olacak, parçalı bulutlu ve güneşli saatler görülecek. Sıcaklıklar gece ve sabah saatlerinde düşük, gündüz ise ılık hissedilecek. Sivas'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürebilir; merkez ve güney ilçelerde hava nispeten daha ılıman olacak.