Sivas'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Sivas'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Sivas’ta yılın ilk günlerinde etkisini artıran kar ve soğuk hava, 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Öğrenci ve veliler, Sivas Valiliği’nden gelecek olası kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.
Meteoroloji tahminlerine göre Sivas’ta 1 ve 2 Ocak tarihlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. Bu gelişmelerin ardından “2 Ocak Cuma Sivas’ta okullar tatil mi?” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.
SİVAS 1-2 OCAK HAVA DURUMU
Sivas'ta 1 Ocak Perşembe günü, kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gündüz sıcaklıkları eksi derecelerde seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşması bekleniyor.
2 Ocak Cuma günü ise hava daha stabil olacak, parçalı bulutlu ve güneşli saatler görülecek. Sıcaklıklar gece ve sabah saatlerinde düşük, gündüz ise ılık hissedilecek. Sivas'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürebilir; merkez ve güney ilçelerde hava nispeten daha ılıman olacak.
2 OCAK CUMA SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?
1 Ocak Perşembe günü yılbaşı nedeniyle okullar tatil olacak. Ancak Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Ocak Cuma için resmi bir tatil açıklaması yapılmadı.