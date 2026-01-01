Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Sivas'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Sivas'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Sivas'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Sivas'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

12:531/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sivas’ta yılın ilk günlerinde etkisini artıran kar ve soğuk hava, 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Öğrenci ve veliler, Sivas Valiliği’nden gelecek olası kar tatili açıklamalarını yakından takip ediyor.

Meteoroloji tahminlerine göre Sivas’ta 1 ve 2 Ocak tarihlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak. Bu gelişmelerin ardından “2 Ocak Cuma Sivas’ta okullar tatil mi?” sorusu öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

SİVAS 1-2 OCAK HAVA DURUMU

Sivas'ta 1 Ocak Perşembe günü, kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gündüz sıcaklıkları eksi derecelerde seyredecek. Akşam ve gece saatlerinde kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşması bekleniyor.

2 Ocak Cuma günü ise hava daha stabil olacak, parçalı bulutlu ve güneşli saatler görülecek. Sıcaklıklar gece ve sabah saatlerinde düşük, gündüz ise ılık hissedilecek. Sivas'ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürebilir; merkez ve güney ilçelerde hava nispeten daha ılıman olacak.

2 OCAK CUMA SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak Perşembe günü yılbaşı nedeniyle okullar tatil olacak. Ancak Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Ocak Cuma için resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. 

#sivas
#Sivas kar tatili
#valilik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi hangi tarihte olacak? 500 bin konut kurasına katılacaklar isim listesi belli oldu mu?