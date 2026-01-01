Rize'de yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Rize'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

RİZE HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede hafta boyunca ılık ve bahar havasını andıran bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, haftanın ilk günlerinde yağış, ilerleyen günlerde ise parçalı bulutlu ve güneşli hava bekleniyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı 3 derece, en yüksek sıcaklığı ise 4 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 89–96 arasında değişirken, rüzgârın 19 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü yağışlı hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar 2 ile 5 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 69–90 aralığında olurken, rüzgâr 14 km/sa hızla esecek.