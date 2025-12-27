EMEKLİ MAAŞI 2026'DA NE KADAR OLACAK? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olur? SSK, BAĞKUR emekli maaşı zammı 2026 hesaplama tablosu

2026 yılına kısa bir süre kala emekli maaşı zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en önemli gündem maddesi haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte 5 aylık enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Piyasa beklentileri ve makroekonomik göstergeler ışığında ocak ayında yapılacak zam oranına ilişkin senaryolar şekillenmeye başladı.
Emekli maaşı zammı 2026 için geri sayım sürerken, “SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. TÜİK’in yayımladığı kasım ayı enflasyon verileri sonrası 5 aylık enflasyon farkı hesaplanırken, ocak ayında uygulanacak zam oranı ve en düşük emekli maaşı için ilk tahminler ortaya çıktı. Gözler şimdi aralık ayı enflasyonuna çevrildi.
2026'DA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Emekli maaşı zam oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranı etkileyecek. Bir başka deyişle Aralık ayı 2026 enflasyon verileri açıklandığında 6 aylık enflasyon da belli olacak. Piyasa tahminlerine göre aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,08 şeklinde gerçekleşecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışla beraber emekliler kendilerine yapılacak zammı şimdiden hesaplamaya başladı.
Şu ana kadar açıklanan TÜFE verinden hareketle 5 aylık enflasyon farkı 11,20 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine uygun gelmesi halinde yeni maaş tablosu şu şekilde gerçekleşecek:
Toplam enflasyon: Yüzde 12.40
6 aylık oluşan enflasyon farkı: Yüzde 7.05
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11
Toplam kümülatif zam: Yüzde 18,83
2026'DA EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?
Yukarıdaki oranların gerçekleşmesi halinde SSK, BAĞKUR emeklisi yeni yılda yüzde 12,40 zam alacak.
TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON ORANI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Öte yandan Merkez Bankası, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 şeklinde gerçekleşmesini bekliyor. 2026 yılı için enflasyon beklentisi ise yüzde 20'nin altında gelebilir. Kasım ayından açıklanan enflasyon raporunda Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu tahmin aralığı yüzde 13-19 olarak belirlendi.
Enflasyonun yüzde 33 olması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 14'lere çıkması söz konusu olabilecek. Orta Vadeli Program'da 2025 yılı enflasyon hedefi, önceki programda yüzde 17,52 olarak belirlenmişti. Bu oran yeni OVP'de yüzde 28,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için yüzde 9,7 olan enflasyon beklentisi yüzde 16'ya yükseltildi.
2026'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi.
Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.
Aralık ayı enflasyon tahminleri gerçekleşirse 18 bin 977 olacak.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ ARASINDA 6 PUANLIK FARK!
Diğer yandan memur emeklilerinin maaş artışları ile toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11 zam nedeniyle SSK, Bağkur emeklileri arasında 6 puanlık bir fark meydana geliyor. 2024'ün temmuz ayında 5.42, 2025'in ocak ayında 4.21 ve 2025'in temmuz ayında 1.10'luk SSK, Bağ-Kur emeklileri lehine fark oluşmuştu.