EMEKLİ MAAŞI 2026'DA NE KADAR OLACAK? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olur? SSK, BAĞKUR emekli maaşı zammı 2026 hesaplama tablosu

2026'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Temmuz ayında yapılan zamla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi.

Şu ana kadar açıklanan enflasyon verilerine göre, en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.

Aralık ayı enflasyon tahminleri gerçekleşirse 18 bin 977 olacak.