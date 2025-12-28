Yeni Şafak
Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları isim listesi etap, blok, kat, oda sayısı sorgulama ekranı

Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları isim listesi etap, blok, kat, oda sayısı sorgulama ekranı

09:4328/12/2025, Pazar
Şanlıurfa deprem konutları kapsamında gerçekleştirilen konut kura çekimi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. AFAD tarafından yürütülen Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi ile birlikte hak sahibi vatandaşların hangi etap, blok, kat, oda sayısı ve konut tipine yerleştirildiği netlik kazandı. Şanlıurfa’daki depremzedeler için inşa edilen kalıcı konutlara ilişkin kura sonuçları, AFAD hak sahipleri tarafından resmi kanallar üzerinden sorgulanabiliyor. Şanlıurfa deprem konutları kura sonuçları isim listesi.

Şanlıurfa Deprem Konutları Kura Çekimi sonuçları açıklandı. AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi Şanlıurfa deprem konutları ile hak sahiplerinin etap, blok, kat, daire no ve konut tipi belli oldu. İşte Şanlıurfa konut kurası sonuçları isim listesi.

Şanlıurfa Deprem Konutları Kura Çekimi sonuçları isim listesi için tıklayın

